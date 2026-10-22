Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, grup şirketi Şa-Ra Teknoloji A.Ş. ile oluşturulan iş ortaklığı kapsamında yurt dışında yerleşik bir müşteriyle yüksek gerilim elektrik iletim hattı inşaat sözleşmesi imzalandı.

SARAE'DEN 31 MİLYON EUROLUK YENİ İŞ ANLAŞMASI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, sözleşmenin toplam bedelinin yaklaşık 31 milyon euro olduğu belirtildi. Söz konusu tutarın Türk lirası karşılığı ise yaklaşık 1 milyar 726 milyon TL olarak açıklandı.

Yüksek gerilim elektrik iletim hattı inşaatını kapsayan projenin 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Şirketin KAP üzerinden yayımladığı bildirimde şu ifadelere yer verildi;

Şirketimiz Şa-Ra Enerji A.Ş.'nin grup şirketi Şa-Ra Teknoloji A.Ş. ile kurduğu iş ortaklığı bünyesinde, yurtdışında yerleşik bir müşteri ile yaklaşık EUR 31.000.000,- (yaklaşık 1.726.000.000,- TL) tutarında yüksek gerilim elektrik iletim hattı inşaat sözleşmesi imzalanmış olup sözleşmenin 2028 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

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