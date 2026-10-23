Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle dev satın almanın detayları netleşti.

Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi'nde bulunan ve TVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve Yönetim A.Ş.'ye ait taşınmazların devri iki ayrı yapı üzerinden gerçekleşecek:

• B Blok Alımı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., B Blok'ta yer alan gayrimenkulü KDV hariç 6 milyar 983 milyon 204 bin 159 TL bedelle satın alacak.

• A Blok Alımı: Şirketin bağlı ortaklığı Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. (TTECH) ise A Blok'taki taşınmazı KDV hariç 9 milyar 528 milyon 495 bin 841 TL karşılığında bünyesine ekleyecek.

Böylece her iki bloğun toplam satın alma bedeli KDV hariç 16,5 milyar TL'yi aştı.

AÇIKLAMA NEDEN ERTELENDİ?

KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu satın alma kararına ilişkin süreç hakkında da bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, 24 Eylül 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla bilginin kamuya açıklanmasının ertelendiği belirtildi.

Erteleme gerekçesi olarak, tapu devri öncesinde bilginin paylaşılmasının süreci olumsuz etkileyebileceği ve şirketin yasal hak ile menfaatlerine zarar verebileceği değerlendirmesi gösterildi.