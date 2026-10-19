Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, hisse devir sözleşmesinin 19 Ekim 2026 tarihi itibarıyla imzalandığı bildirildi.

Zorlu Enerji Yönetim Kurulu’nun 19.10.2026 tarihli ve 2026/51 sayılı kararı doğrultusunda gerçekleşen işlemde alıcı taraflar uluslararası alanda tanınan finans devleri oldu.

Anlaşma kapsamında:

• Zorlu Enerji’nin Electrip Global Limited sermayesinde sahip olduğu ve oy hakkına sahip A Grubu payların yüzde 41,28’ine denk gelen 16.128,52 adet payın tamamı devredilecek.

• Söz konusu hisse devri, Wren House Infrastructure LP (WH) ile Kuveyt’in devlet varlık fonu olan Kuwait Investment Authority (KIA) ortaklığına gerçekleştirilecek.

SATIŞ BEDELİ 147,6 MİLYON DOLAR: KAYNAK NEREYE AKTARILACAK?

İmzalana Pay Devir Sözleşmesi uyarınca hisse satışının toplam bedeli 147.619.178,97 Amerikan doları olarak belirlendi.

Şirket yönetimi, bu satıştan elde edilecek dev kaynağın kullanım alanlarını da netleştirdi. Satıştan elde edilecek nakit girdisinin:

• Zorlu Enerji'nin devam eden ve planlanan yatırım harcamalarında,

• Mevcut finansal yükümlülüklerin ve borçların geri ödenmesinde kullanılacağı duyuruldu.

Gelişme, Zorlu Enerji'nin finansal yapısını güçlendirme ve bilanço kalitesini artırma yönündeki kritik stratejik adımlarından biri olarak piyasalarda değerlendirildi.

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