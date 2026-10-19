Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle Yönetim Kurulu tarafından alınan pay geri alım programı kararını duyurdu.

Yönetim Kurulu’nun 19 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda; şirketin finansal yapısı, operasyonel performansı ve hisselerin Borsa İstanbul’daki mevcut fiyat seviyesi göz önüne alınarak geniş kapsamlı bir geri alım süreci başlatıldı.

Açıklanan geri alım programının öne çıkan detayları şu şekilde:

• Azami Fon Tutarı: Geri alım işlemleri için şirket öz kaynaklarından karşılanmak üzere 500.000.000 TL bütçe tahsis edildi.

• Azami Pay Adedi: Program kapsamında toplanması hedeflenen en yüksek hisse miktarı 4.000.000 lot olarak belirlendi.

• Program Süresi: Geri alım programının yürürlük süresi karar tarihinden itibaren azami 3 ay olarak ilan edildi.

SATIŞ KISITLAMASI VE "İLK GİREN İLK ÇIKAR" KURALI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilke kararları ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca yürütülecek süreçte, alınan hisseler hemen piyasaya sürülmeyecek.

Program kapsamında geri alınan paylar, alım tarihinden itibaren 30 gün boyunca satılamayacak ve bu sürenin takibinde "ilk giren ilk çıkar" (FIFO) yöntemi esas alınacak.

30 günlük yasal bekleme süresi dolduktan sonra söz konusu hisseler, mevzuat sınırlamalarına uyularak azami 3 yıl içerisinde elden çıkarılabilecek veya elde tutulabilecek.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRMESİ YAPILACAK

Netcad Yazılım, gerçekleştirilecek geri alım işlemlerine ilişkin tüm detayların yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacağını bildirdi.

Şirket ayrıca açıklanan azami fon tutarı, pay adedi ve program süresinin işlemlerin tamamının yapılmasına yönelik kesin bir taahhüt içermediği konusunda yatırımcıları bilgilendirdi.

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