Ağustos 2024’teki halka arzının ardından çalkantılı bir süreç geçiren Gündoğdu Gıda paylarında, sermaye piyasalarında nadir görülen sıra dışı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2024 yılı sonunda 217 çalışanı bulunan Gündoğdu Gıda’da personel sayısı 2 kişiye kadar geriledikten sonra Şubat 2026'da Manisa Salihli’deki üretim tesisleri ve tüm ekipmanlar elden çıkarılmıştı. Gıda imalatını tamamen sonlandıran şirket, ardından adli bir şokla sarsıldı.

Şirkette yüzde 31,19 oranında paya sahip iki büyük ortak Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’ın yürütülen fon soruşturmaları kapsamında tutuklanmasıyla hisseler adeta serbest düşüşe geçti.

Zirve seviyesi olan 2.707,50 TL’den başlayan sert taban serileri hisseyi 80 TL seviyelerine kadar geriletti ve toplam kayıp yüzde 87’yi aştı.

GUNDG YÜZDE 9,99 İLE TAVAN KİLİTLEDİ

Geçen hafta cuma günü Borsa İstanbul genelinde MSCI kararı kaynaklı sert satışların yaşandığı ve BIST 100 endeksinin yüzde 3’ten fazla değer kaybettiği seansta GUNDG paylarında sürpriz bir hareket başladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) herhangi bir yeni özel durum açıklaması yapılmamasına rağmen hisseler alımlarla tavan serisine geçti.

Geçen haftanın kapanışında başlattığı tavan hareketi yeni haftada da sürdüren GUNDG hisseleri yüzde 9,99 değer kazanarak 90,80 TL fiyata ulaştı. Saat 11:57 itibarıyla günlük işlem hacmi 2,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

TAVAN HAREKETİNİN ARKASINDAKİ ARACI KURUMLAR

Takas verileri incelendiğinde aynı saatlerde net alımların iki ana aracı kurumda yoğunlaştığı görülüyor:

• A1 Capital Yatırım: 17.666 net lot ve yüzde 79,85 dağılım oranıyla alımların büyük çoğunluğunu üstlendi.

• Deniz Yatırım: 4.458 net lot ve yüzde 20,15 pay ile ikinci sırada yer aldı.

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