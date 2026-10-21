Operasyon haberinin piyasaya düşmesine rağmen soruşturma kapsamındaki Odine Solutions Teknoloji (ODINE) payları, seansın ilk dakikalarında tavan seviyelerine yaklaşarak dikkat çekici bir fiyatlama sergiledi.

Derinlik, aracı kurum dağılımı (AKD) ve teknik grafik verilerine göre ODINE tahtasında saat 10:10 itibarıyla oluşan tablo şu şekilde:

• Fiyat ve Prim Oranı: ODINE payları güne güçlü alımlarla başlayarak 95,00 TL seviyesine ulaştı ve günlük yüzde +7,89 prim kaydetti. Gün içi en yüksek 95,55 TL seviyesi test edildi.

• Hakim Alıcılar: İşlem hacminin 151,27 milyon TL'ye ulaştığı tahtada alım tarafını Yapı Kredi (216.516 lot / yüzde 52,15) ve Bank of America (BofA) (127.065 lot / yüzde 30,60) domine etti. İki kurum toplam alımların yüzde 82'sinden fazlasını gerçekleştirdi.

• Satış Tarafı: Satıcılar tarafında ise Deniz Yatırım (-98.147 lot / yüzde 23,64) ve Osmanlı Yatırım (-86.014 lot / yüzde 20,72) ilk sıralarda yer alırken, Bireysel/Diğer kategorisinden -129.807 lotluk (yüzde 31,26) çıkış yaşandı.

TEKNİK GÖRÜNÜM: DİP SEVİYELERDEN TEPKİ YÜKSELİŞİ

Zirve seviyelerinden başlayan ve aralıksız taban serileriyle sert geri çekilen ODINE paylarında, soruşturma ve gözaltı kararlarının açıklandığı günde kurumsal alıcıların (BofA ve Yapı Kredi) devreye girmesiyle dip seviyelerden sert bir tepki yükselişi gerçekleşti.

Piyasa uzmanları, soruşturma sürecine ilişkin haber akışının tahta üzerindeki volatiliteyi yüksek tutmaya devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.