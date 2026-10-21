İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Borsa İstanbul'da işlem gören dört şirketin paylarına ilişkin iddialar incelemeye alındı.

4 ŞİRKETİN HİSSELERİ İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında paylarına ilişkin inceleme gerçekleştirilen şirketler şöyle:

Şirket Hisse kodu Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. IEYHO Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. VSNMD Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. ODINE Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. TRHOL

SPK RAPORLARININ ARDINDAN 31 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Dört şirketin paylarına ilişkin iddiaların ve SPK raporlarının değerlendirilmesi sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Açıklamada, gözaltı kararı verilen kişilerin kimlikleri ve hangi işlemler nedeniyle soruşturmaya dahil edildiklerine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

ARALARINDA NUSRET ALTINBAŞ DA VAR!

Nefes'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 31 kişi arasında Nusret Altınbaş da yer aldı.

Altınbaş'ın kardeşi İnan Altınbaş'ın yakalandığı, Nusret Altınbaş'ı yakalamaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü aktarıldı. Altınbaş ailesinin mal varlıklarının da dondurulduğu öğrenildi.

ATLAS PORTFÖY'DE 16 MİLYAR LİRALIK FON ÇIKIŞI İDDİASI

Soruşturmaya ilişkin haberlerde Atlas Portföy'ün eylül ayında gerçekleştirdiği fon işlemleri de gündeme geldi.

Fon krizinin yaşandığı eylül ayında Atlas Portföy'den 16 milyar liralık fon çıkışı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Söz konusu işlemlerin soruşturma kapsamındaki iddialarla bağlantısına ilişkin resmi bir değerlendirme ise paylaşılmadı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan isimler şöyle sıralandı;

1- Çetin GENÇ - Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi-Müdür

2- Eren YEŞİLYURT - Eski Bürokrat, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü

3 - Fadimenur DEMİR - Alnus Yatırım Menkul Değerler Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi

4 - Gülsüm DOĞAN - Atlas Portföy Unvanlı Şirkette Portföy Yöneticisi

5- Hakan AVDAN - Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi

6- Metin Kartal EMÜR - Alnus Yatırım Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Başkan Vekili

7- Mustafa TERZİ - A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkanı

8- Zuhal TOPALOĞLU - Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ortağı

9- Ümit YILMAZ - Banka Portföy Yöneticisi

10- Seyit Tahir ÖZEK - Almus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı

11- Konuralp ÖZKAN - Atlas Portföy Unvanlı Firmada Çalışanı

12- Rüstem KARAKAYA - Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yöneticisi

13- Furkan AÇAR - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi

14- Neda SOYDAN - Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği

15- Ömer ERYILMAZ - Hedef Holding Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi

16- Mustafa Zeki KAYAHAN - Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi

17- Ali CESUR - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi

18- Anıl TOKAT - Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Çalışan

19- Mehmet Selim TUNÇBİLEK - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Genel Müdür

20- Ahmet Haluk GÜNER - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Çalışan

21- Yasemin YILMAZ - Banka Finans Yöneticisi

22- Burak POYRAZ - Banka Portföy Yöneticisi

23- İnan ALTINBAŞ - Altınbaş Holding Yetkilisi

24- Ayşegül KAYA - Tera Portföy Unvanlı Firmada Yönetici

25- Osman UÇAR - Atlas Protföy Yöneticisi

26- Canan ÖZDEMİR - Atlas Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.