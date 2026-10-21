İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), Vişne Madencilik (VSNMD), Odine Solutions (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) hisselerine ilişkin incelemelerde 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Atlas Portföy'ün dolaylı hakim ortağı Nusret Altınbaş da bulunuyor. Kardeşi İnan Altınbaş'ın yakalandığı, Nusret Altınbaş'ı arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

NUSRET ALTINBAŞ KİMDİR?

Nusret Altınbaş, 11 Temmuz 1970 tarihinde Gaziantep'in Araban ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

Eğitim hayatına Gaziantep'te başlayan Altınbaş, lise öğrenimini Kıbrıs Türk Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Almanya'da yükseköğrenim gördü.

Altınbaş ailesinin kuyumculuk sektöründeki faaliyetlerinde yer alan Nusret Altınbaş, 1990 yılında kurulan Altınbaş Kuyumculuk'un kurucu ortakları arasında bulunuyor.

1992 yılında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan iş insanı, holdingin Avrupa pazarındaki faaliyetlerinde görev aldı.

NUSRET ALTINBAŞ HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Nusret Altınbaş, kuyumculuk, bankacılık, finans ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerle bağlantılı bir iş insanı.

Altınbaş Holding'in resmi internet sitesine göre Nusret Altınbaş, holdingin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

KAP kayıtlarında ve şirketlerin kurumsal bilgilerinde Altınbaş'ın görev aldığı kuruluşlar arasında şunlar bulunuyor:

Altınbaş Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı

Creditwest Bank Kıbrıs – Yönetim Kurulu Başkanı

Aynus Holding A.Ş. – Ortak

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. – Aynus Holding üzerinden dolaylı ortak

Altınbaş ayrıca Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı'nın yönetim kurulunda da görev alıyor.

ATLAS PORTFÖY KİMİN? NUSRET ALTINBAŞ'IN ORTAKLIK PAYI NE KADAR?

Nusret Altınbaş'ın adının geçtiği şirketlerden biri Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.

Atlas Portföy'ün resmi internet sitesinde yayımlanan ortaklık yapısına göre şirketin yüzde 58,3'ü Aynus Holding'e ait.

Aynus Holding'in tamamının Nusret Altınbaş'a ait olması nedeniyle iş insanı, Atlas Portföy'ün dolaylı olarak en büyük ortağı konumunda bulunuyor.

Atlas Portföy'ün diğer ortakları ise Serdar Altınbaş ve Fatma Altınbaş olarak gösteriliyor.

NUSRET ALTINBAŞ NEDEN GÖZALTI KARARIYLA GÜNDEME GELDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Borsa İstanbul'daki bazı pay işlemlerine ilişkin manipülasyon iddiaları inceleniyor.

SPK raporları ve yazılı başvurular doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu isimler arasında Nusret Altınbaş da yer aldı. Haberde Altınbaş ailesinin mal varlıklarının dondurulduğu ve Nusret Altınbaş'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Ayrıca Atlas Portföy'ün eylül ayında 16 milyar liralık fon çıkışı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

NUSRET ALTINBAŞ'A SPK TARAFINDAN İŞLEM YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Nusret Altınbaş, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı tedbir kararlarıyla da gündeme gelmişti.

SPK, 4 Haziran 2026 tarihli kararıyla Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) pay piyasasındaki işlemler nedeniyle Nusret Altınbaş hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Ekim 2026'da yayımlanan 2026/70 sayılı SPK bülteninde ise IEYHO pay piyasasındaki işlemlerle bağlantılı olarak Nusret Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu kişiler ve Alnus Yatırım hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Daha önce uygulanan yasak süresinin bu dönemden düşülmesi öngörüldü.

SPK'nın işlem yasağı kararları idari tedbir niteliği taşıyor. Bu kararlar veya soruşturma kapsamında alınan gözaltı kararları, ilgili kişilerin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor.

NUSRET ALTINBAŞ'IN SERVETİ NE KADAR?

Nusret Altınbaş'ın kişisel servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış, doğrulanabilir güncel bir rakam bulunmuyor.

Altınbaş'ın çeşitli şirketlerdeki ortaklıkları ve yöneticilik görevleri bilinse de bu bilgilerden hareketle kişisel servetinin kesin tutarını belirlemek mümkün değil.