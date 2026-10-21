Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 24 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilen ve Haver Farma İlaç A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı yurt içi nitelikli ve tahsisli yatırımcılara yönelik kira sertifikası ihracından vazgeçildiği belirtildi.

İptal sürecinin, fon kullanıcısı konumundaki Haver Farma İlaç A.Ş.'nin talebi doğrultusunda gerçekleştiği aktarıldı. Bu talep üzerine SPK'ya yapılan ihraç tavanı başvurusunun geri çekilmesi istendi.

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı’nın 16 Ekim 2026 tarihli ve 71/1861 sayılı toplantısında söz konusu talep uygun görülerek, ihraç tavanı başvurusu resmen işlemden kaldırıldı.

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