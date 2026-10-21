Borsa İstanbul'un en büyük şirketlerinin yer aldığı BIST 30 endeksinde yatırımcı sayıları değişti. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre son bir ayda TUPRS, AKBNK, YKBNK ve EREGL hisselerinde binlerce yatırımcı azalırken, ASELS ve SASA'da artış kaydedildi. TUPRS'ta 11 bin 629 kişilik azalış yaşanırken, ASELS'in yatırımcı sayısı 13 bin 454 kişi arttı.
Borsa İstanbul'da yatırımcıların büyük şirketlere yönelik dağılımında son bir ayda değişimler yaşandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri, BIST 30 kapsamındaki bazı hisselerde yatırımcı sayısının gerilediğini, bazılarında ise yükseldiğini ortaya koydu.
Özellikle bankacılık, sanayi ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yatırımcı sayılarındaki azalışlar öne çıktı.
BIST 30'DA YATIRIMCI SAYISI EN FAZLA TUPRS'TA AZALDI
Son bir aylık dönemde yatırımcı sayısının en fazla azaldığı hisse Tüpraş (TUPRS) oldu.
TUPRS'ta yatırımcı sayısı 11 bin 629 kişi azalarak 775 bin 401'e geriledi.
Tüpraş'ı 8 bin 818 kişilik azalışla Akbank (AKBNK), 8 bin 748 kişiyle Yapı Kredi (YKBNK) ve 8 bin 737 kişiyle Ereğli Demir Çelik (EREGL) takip etti.
Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde de yatırımcı sayısı 8 bin 167 kişi azalırken, İş Bankası (ISCTR) ve Garanti BBVA (GARAN) hisselerinde düşüş 6 bin kişinin üzerinde gerçekleşti.
YATIRIMCI SAYISI EN FAZLA AZALAN 11 HİSSE
|Hisse
|Son yatırımcı sayısı
|Aylık değişim
|TUPRS
|775.401
|-11.629
|AKBNK
|226.186
|-8.818
|YKBNK
|162.493
|-8.748
|EREGL
|354.118
|-8.737
|THYAO
|798.698
|-8.167
|ISCTR
|509.767
|-6.840
|GARAN
|144.592
|-6.123
|KCHOL
|283.496
|-5.151
|SISE
|444.512
|-4.937
|TAVHL
|84.007
|-4.836
|EKGYO
|106.016
|-3.356
Listede yer alan 11 hissenin tamamında yatırımcı sayısı azalırken, söz konusu hisselerdeki değişimlerin toplamı 77 bin 345 kişiye ulaştı.
Bu rakam, farklı hisselerdeki yatırımcı sayısı değişimlerinin toplamını ifade ediyor. Aynı yatırımcının birden fazla hissede bulunabilmesi nedeniyle borsadan ayrılan tekil yatırımcı sayısı olarak değerlendirilemiyor.
ASELS VE SASA HİSSELERİNDE YATIRIMCI SAYISI ARTTI
BIST 30'da bazı büyük şirketlerin yatırımcı sayısında azalış görülürken, ASELS ve SASA hisselerinde artış kaydedildi.
Aselsan (ASELS), 13 bin 454 kişilik artışla yatırımcı sayısı en fazla yükselen hisse oldu. Şirketin toplam yatırımcı sayısı 669 bin 182'ye ulaştı.
SASA Polyester (SASA) hisselerinde ise yatırımcı sayısı 8 bin 282 kişi artarak 712 bin 681'e çıktı.
TRALT, TRMET ve BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) hisselerinde de yatırımcı sayısı yükseldi.
YATIRIMCI SAYISI ARTAN HİSSELER
|Hisse
|Son yatırımcı sayısı
|Aylık değişim
|ASELS
|669.182
|+13.454
|SASA
|712.681
|+8.282
|TRALT
|112.798
|+2.812
|TRMET
|28.112
|+649
|BIMAS
|210.016
|+475
Yatırımcı sayısı artan beş hissede toplam değişim 25 bin 672 kişi olarak hesaplandı.
BORSADA YATIRIMCI SAYISININ AZALMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Bir hissedeki yatırımcı sayısının azalması, belirli bir dönemde o hisseyi portföyünde bulunduran yatırımcı sayısının gerilediğini gösteriyor.
Ancak yatırımcı sayısındaki azalış, doğrudan aynı oranda hisse satıldığı veya şirketten aynı büyüklükte para çıkışı yaşandığı anlamına gelmiyor.
Benzer şekilde yatırımcı sayısındaki artış da tek başına hisse fiyatının yükseleceğini göstermiyor.
Bu nedenle yatırımcı sayılarındaki değişimlerin, hisse fiyatları, işlem hacimleri, takas verileri ve şirketlerin finansal sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.
(BORSAGUNDEM)