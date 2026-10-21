Borsa İstanbul'da yatırımcıların büyük şirketlere yönelik dağılımında son bir ayda değişimler yaşandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri, BIST 30 kapsamındaki bazı hisselerde yatırımcı sayısının gerilediğini, bazılarında ise yükseldiğini ortaya koydu.

Özellikle bankacılık, sanayi ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yatırımcı sayılarındaki azalışlar öne çıktı.

BIST 30'DA YATIRIMCI SAYISI EN FAZLA TUPRS'TA AZALDI

Son bir aylık dönemde yatırımcı sayısının en fazla azaldığı hisse Tüpraş (TUPRS) oldu.

TUPRS'ta yatırımcı sayısı 11 bin 629 kişi azalarak 775 bin 401'e geriledi.

Tüpraş'ı 8 bin 818 kişilik azalışla Akbank (AKBNK), 8 bin 748 kişiyle Yapı Kredi (YKBNK) ve 8 bin 737 kişiyle Ereğli Demir Çelik (EREGL) takip etti.

Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde de yatırımcı sayısı 8 bin 167 kişi azalırken, İş Bankası (ISCTR) ve Garanti BBVA (GARAN) hisselerinde düşüş 6 bin kişinin üzerinde gerçekleşti.

YATIRIMCI SAYISI EN FAZLA AZALAN 11 HİSSE

Hisse Son yatırımcı sayısı Aylık değişim TUPRS 775.401 -11.629 AKBNK 226.186 -8.818 YKBNK 162.493 -8.748 EREGL 354.118 -8.737 THYAO 798.698 -8.167 ISCTR 509.767 -6.840 GARAN 144.592 -6.123 KCHOL 283.496 -5.151 SISE 444.512 -4.937 TAVHL 84.007 -4.836 EKGYO 106.016 -3.356

Listede yer alan 11 hissenin tamamında yatırımcı sayısı azalırken, söz konusu hisselerdeki değişimlerin toplamı 77 bin 345 kişiye ulaştı.

Bu rakam, farklı hisselerdeki yatırımcı sayısı değişimlerinin toplamını ifade ediyor. Aynı yatırımcının birden fazla hissede bulunabilmesi nedeniyle borsadan ayrılan tekil yatırımcı sayısı olarak değerlendirilemiyor.

ASELS VE SASA HİSSELERİNDE YATIRIMCI SAYISI ARTTI

BIST 30'da bazı büyük şirketlerin yatırımcı sayısında azalış görülürken, ASELS ve SASA hisselerinde artış kaydedildi.

Aselsan (ASELS), 13 bin 454 kişilik artışla yatırımcı sayısı en fazla yükselen hisse oldu. Şirketin toplam yatırımcı sayısı 669 bin 182'ye ulaştı.

SASA Polyester (SASA) hisselerinde ise yatırımcı sayısı 8 bin 282 kişi artarak 712 bin 681'e çıktı.

TRALT, TRMET ve BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) hisselerinde de yatırımcı sayısı yükseldi.

YATIRIMCI SAYISI ARTAN HİSSELER

Hisse Son yatırımcı sayısı Aylık değişim ASELS 669.182 +13.454 SASA 712.681 +8.282 TRALT 112.798 +2.812 TRMET 28.112 +649 BIMAS 210.016 +475

Yatırımcı sayısı artan beş hissede toplam değişim 25 bin 672 kişi olarak hesaplandı.

BORSADA YATIRIMCI SAYISININ AZALMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Bir hissedeki yatırımcı sayısının azalması, belirli bir dönemde o hisseyi portföyünde bulunduran yatırımcı sayısının gerilediğini gösteriyor.

Ancak yatırımcı sayısındaki azalış, doğrudan aynı oranda hisse satıldığı veya şirketten aynı büyüklükte para çıkışı yaşandığı anlamına gelmiyor.

Benzer şekilde yatırımcı sayısındaki artış da tek başına hisse fiyatının yükseleceğini göstermiyor.

Bu nedenle yatırımcı sayılarındaki değişimlerin, hisse fiyatları, işlem hacimleri, takas verileri ve şirketlerin finansal sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.

(BORSAGUNDEM)