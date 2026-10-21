Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesiyle kış lastiği zorunluluğunun başlangıç tarihi 1 Aralık’tan 15 Kasım’a çekildi. 2026-2027 kış döneminde uygulama, 15 Kasım 2026 Pazar günü başlayacak ve 15 Nisan 2027 Perşembe günü sona erecek.

Beş ay sürecek zorunluluk, şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari araçları kapsıyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçların belirtilen dönemde kış lastiği kullanması gerekiyor.

HUSUSİ OTOMOBİLLER İÇİN ZORUNLU MU?

Ülke genelindeki düzenleme kapsamında hususi otomobiller için zorunlu kış lastiği uygulaması bulunmuyor. Ancak sürücülerin hava ve yol koşullarını dikkate alarak araçlarını kış şartlarına hazırlaması tavsiye ediliyor. Valilikler, kendi bölgelerinde uygulama süresini belirlenen tarih aralığının öncesinde veya sonrasında uzatabiliyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Paylaşılan bilgilere göre 2026 yılında zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan araç işletenlerine 5.856 TL idari para cezası uygulanıyor. Ceza tutarı, yeni yılda yeniden değerleme oranına göre değişebilecek.

Kış lastiği takmama cezası, 2027 yılında yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Zam oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek Yİ-ÜFE verileri doğrultusunda belirlenecek. Buna göre cezanın, artışın yüzde 20 olması durumunda 7 bin 200 TL’ye, yüzde 25 olması halinde 7 bin 500 TL’ye, yüzde 30’a ulaşması durumunda ise 7 bin 800 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

Kış lastiği zorunluluğu bulunan araçların kurala uygun lastik kullanması gerekiyor. Araçta patinaj zinciri bulunması veya zincir kullanılması, kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Bakanlık ayrıca sürücülerin zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları da araçlarında bulundurmasını tavsiye ediyor.

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kış lastikleri, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü koşullarda yol tutuşunu artırmaya yardımcı oluyor. Sürücülerin yalnızca kar yağışını değil, düşük sıcaklıkları ve yolun genel durumunu da dikkate alması gerekiyor.