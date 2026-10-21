AK Parti MKYK toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi binasında gerçekleştirildi.

"KİMİN SORUMLULUĞU VARSA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Toplantıda, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından ortaya çıkan fon krizinin değerlendirildiği öğrenildi. Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kol kırılır yen içinde kalır değil, vücudu sarmaması için gerekeni yapacağız. Kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız" dedi.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile birlikte kırsal alanlarda yaşanan yetki karmaşasının çözümüne ilişkin önerilerin de yer aldığı sunumda, köklü bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bu anlamda AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler reform çalışmasında son düzlüğe gelindiği ifade edildi.

Reform çalışmalarının 'yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim', 'yerel yönetim modelinin geliştirilmesi', 'yerel yönetimlerin mali yapısı', 'yerel yönetimlerde yeni uygulamalar', 'imar ve planlama' başlıkları altında yürütüldüğü ve en kısa sürede TBMM'ye sunulmak üzere son halinin verileceği ifade edildi.