Tepki alımlarının etkisiyle günü yüzde 3,22 değer kazanarak tamamlayan BIST 100 endeksinde işlem hacmi 119,8 milyar TL ile ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon piyasasındaki tasfiye sürecinin öngörülen hızda ilerlediğini belirtti.

TBMM'deki kanun teklifinin yasalaşmasıyla 1 milyon TL'ye kadar olan ödemelerin hızla yapılacağı ve kamu kaynağı kullanılmayacağı vurgulandı.

Şimşek ayrıca fonlardaki gelişmelerin bankacılık sektörüne bulaşıcılık riskinin bulunmadığını kaydetti.

Bakan Şimşek, MSCI'ın Türkiye'ye ilişkin yaklaşımını yapıcı bulduklarını, tanınan süre içerisinde talep edilen kriterler ve şeffaflık adımları üzerine çalışılacağını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç aracı kurumun faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Yurt içinde bugün Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güven Endeksi verileri takip edilecek. Piyasalarda gözler yarın açıklanacak TCMB faiz kararına çevrilmiş durumda.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI VE EMTİA DENGESİ

Küresel piyasalarda yapay zeka şirketlerinin değerlemelerine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Güney Koreli bulut bilişim firması Elice'in halka arz sonrası ilk işlem gününde yüzde 32 değer kaybetmesi, teknoloji sektöründeki yüksek sermaye harcamalarının geri dönüş süresine dair soru işaretlerini artırdı.

Brent petrol varil fiyatı 108,7 dolar seviyesine gerilese de üç haneli fiyatlama, Türkiye'nin dezenflasyon süreci ve cari dengesi üzerinde risk unsuru olmaya devam ediyor.

Ons altın 4.123 dolar seviyelerinde yatay-sınırlı gerileme kaydederken, ons gümüş 57,84 dolara yükselerek pozitif ayrıştı.

İran Devrim Muhafızları'nın boğazda kural ihlali yapan iki petrol tankerinin mayınlara çarptığını açıklaması ve küresel dizel arzına yönelik endişeler enerji piyasalarında oynaklığı koruyor.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK ÖNEMLİ VERİ TAKVİMİ

• Yurt İçi: Kapasite kullanım oranı, imalat güven endeksi ve TAV Havalimanları (TAVHL) 3. çeyrek bilançosu.

• Yurt Dışı: İngiltere TÜFE ve ÜFE verileri, Japonya dış ticaret rakamları ve ECB Başekonomisti Lane'in açıklamaları.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 351.25 6.282.525.959,50 % 2.48 12:19 TUPRS 359.25 2.595.158.121,50 % -0.76 12:19 ASTOR 157.8 2.111.184.881,40 % -4.88 12:19 THYAO 269.5 2.088.948.966,00 % -1.46 12:19 AKBNK 67.75 2.064.531.991,15 % -0.81 12:19 Tüm Hisseler

Kaynak: İnfo Yatırım

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