Kurul’un 20 Ekim 2026 tarihli ilke kararıyla, e-Devlet platformu üzerinden elektronik başvuru yapamayan hak sahiplerinin takip etmesi gereken fiziki başvuru usul ve esasları netleştirildi.

Yeni düzenleme, e-Devlet üzerinden iade sisteminin resmen erişime açılmasıyla eş zamanlı olarak yürürlüğe girecek.

ELEKTRONİK BAŞVURUDA KAPSAM DIŞI KALAN DURUMLAR

e-Devlet üzerinden işlem tesis edemeyen özel durumlardaki hak sahipleri için fiziki başvuru kanalı açık tutulacak. Düzenleme kapsamına giren başvuru sahipleri şunlar:

• Mirasçılar, vasiler ve kayyumlar

• Müşterek hesap sahipleri

• Noter onaylı vekiller

• Tüzel kişi temsilcileri ve şirket yetkilileri

Listelenen kategorilerin dışındaki istisnai durumlar, doğrudan YTM Yönetim Kurulu değerlendirmesiyle karara bağlanacak.

BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKLİ BELGELER

Fiziki başvuruların geçerli sayılması için YTM internet sitesinde yer alan formun eksiksiz doldurularak ıslak imzalı nüshasının merkeze iletilmesi gerekiyor.

Belge gönderimleri yalnızca iadeli taahhütlü posta veya kargo kuryesi aracılığıyla imza karşılığı teslimat yöntemiyle kabul edilecek.

İstenen Temel Evraklar:

• Başvuru türüne göre veraset ilamı (mirasçılık belgesi) ve vergi ilişik kesme yazısı

• Noter onaylı vekâletname veya kesinleşmiş mahkeme kararları

• Kimlik fotokopileri ve şirket yetki belgeleri

30 Günlük Düzeltme Süresi: YTM tarafından eksik veya hatalı belge tespiti yapılması durumunda başvuru sahibine 30 gün süre tanınacak. Bu süre zarfında tamamlanmayan dosyalar işlemden kaldırılacak.

ÖDEME, DÖVİZ VE HESAP ŞARTLARI

İade edilecek varlıkların mahiyeti ve transfer koşullarında uygulanacak esaslar ise şu şekilde belirlendi:

• Pay ve Nakit İadeleri: Hisse senetleri, süreç boyunca oluşan bedelsiz pay ilaveleriyle birlikte aynen; nakit alacaklar ise ilgili mevzuat uyarınca hesaplanan nema tutarıyla birlikte aktarılacak.

• Döviz Cinsinden Alacaklar: Yabancı para alacakları, hak sahibinin talebi doğrultusunda iade tarihindeki Takasbank döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek ödenebilecek. Döviz olarak aynen transferlerde ise hesaptan kesilecek transfer masrafının karşılanması şartı aranacak.

• Hesap Zorunluluğu: Transferlerin tamamı, Türkiye’de yerleşik bir banka veya aracı kurum nezdinde açılmış olan hesaplara gerçekleştirilecek.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

İlke kararı, e-Devlet üzerinden iade başvurularının altyapı olarak açılmasıyla birlikte uygulanmaya başlayacak.

Sistemin açılış tarihi YTM'nin resmi web sitesi üzerinden duyurulacak olup, duyuru yapılana kadar mevcut başvuru prosedürleri geçerliliğini koruyacak.