ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönem izleyeceği para politikası patikasına ilişkin piyasa beklentileri netleşiyor.

Anket sonuçlarına göre katılan 100 ekonomistin 94’ü Fed’in 27-28 Ekim tarihlerindeki toplantısında politika faizini mevcut seviyesi olan yüzde 3,75 - yüzde 4,00 aralığında sabit bırakacağını öngördü.

Eylül ayında oy birliğiyle 25 baz puanlık faiz artırımına giden bankanın, ekim ayında mola vermesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak yılın son toplantısı olan 8-9 Aralık tarihlerine ilişkin beklentilerde tam bir görüş birliği sağlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin tamamı, Fed’in aralık ayındaki toplantısında faiz artırım kararı alacağını ifade etti.

Eylül ayındaki ankette aralıkta artış bekleyenlerin oranı yüzde 50'nin altındayken, son veriler bu tablonun tamamen değiştiğini gösterdi.

İKİNCİ BİR FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜKSELİŞTE

Ankete katılan ekonomistlerin yaklaşık yüzde 60’ı politika faizinin yüzde 4,00 - yüzde 4,25 aralığında zirve yapacağı görüşünde birleşiyor. Buna karşın, ek faiz artışlarına yönelik beklentiler de her geçen gün güç kazanıyor:

• Yanıt veren 92 ekonomistin 38’i (yüzde 41'den fazlası), önümüzdeki süreçte en az iki ek faiz artırımı yapılacağını öngörüyor. Eylül ayında bu oranı savunanların seviyesi yüzde 20 civarındaydı.

UZMANLARDAN "RİSKLER YÜKSEK" UYARISI

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ekonomistler, Fed'in faiz patikasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

• Michael Gapen (Morgan Stanley ABD Başekonomisti): Mevcut makroekonomik risklerin, Fed’i daha önce öngörülenden daha fazla faiz artırmaya zorlayabileceğine dikkat çekti.

• Alex Pelle (Mizuho Securities Kıdemli ABD Ekonomisti): Fed’in ekim ayını faiz artırmadan pas geçmesini stratejik bir hata olarak nitelendirdi. Aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle baktığını belirten Pelle, 50 baz puanlık daha agresif bir artış ihtimalinin, faizlerin sabit tutulması olasılığından daha yüksek olduğunu vurguladı.

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