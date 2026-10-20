Kripto para piyasalarında jeopolitik riskler ve enflasyonist endişeler nedeniyle satış baskısı yeniden ağırlığını hissettiriyor.

Ay başında 85 bin doların üzerini test eden ancak yükseliş ivmesini koruyamayan Bitcoin, salı günü yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 81 bin 793 dolar seviyelerini gördü.

Bir önceki işlem gününde 83 bin doların üzerine çıkan en büyük kripto varlık, bu kritik seviyenin üzerinde kalıcı olamayarak kayıplarını telafi etmekte zorlandı.

PETROLDEKİ TIRMANIŞ NEDEN KRİPTOYU BASKILIYOR?

Kripto paralardaki geri çekilmenin arkasındaki temel etkenlerden biri küresel enerji piyasalarında yaşanan fiyat artışları oldu.

Suudi Arabistan'daki enerji altyapılarına yönelik saldırı tehditleri ve Orta Doğu'daki tedarik zinciri aksamalarıyla Brent petrolün varil fiyatı 111,05 dolara kadar çıkarak son 5 ayın zirvesini gördü.

Yükselen petrol fiyatlarının akaryakıt, lojistik ve ulaşım maliyetleri kanalıyla küresel enflasyonu yeniden körüklemesinden endişe ediliyor.

Enflasyonist baskıların artması ise yatırımcıların Bitcoin gibi yüksek riskli varlık grubundan uzaklaşarak daha güvenli limanlara çekilmesine yol açıyor.

GÖZLER FED’İN EKİM TOPLANTISINDA: FAİZ KARARI NEDEN KRİTİK?

Küresel piyasalarda tüm dikkatler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği faiz toplantısına çevrildi.

Petrol kaynaklı enflasyon riskleri, Fed’in faiz indirimi patikasına girmesini zorlaştırırken masada faizlerin yüksek kalması hatta yeni faiz artışları seçeneğinin durmasına neden oluyor.

FedWatch verilerine göre piyasa aktörleri:

• Ekim Toplantısı: Faiz artırımı ihtimalini yüzde 18 oranında fiyatlıyor.

• Aralık Toplantısı: Faiz artırımı olasılığını yüzde 75 seviyesine kadar yükseltmiş durumda.

Para politikasındaki bu sıkılaşma ve yüksek faiz ortamı, faiz getirisi sunmayan kripto varlıklar üzerindeki sermaye baskısını artırıyor.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI

Kripto tarafında satışları tetikleyen diğer bir unsur ise ABD’den gelen son makroekonomik veriler oldu. Eylül ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,7 artış gösterirken, çekirdek enflasyon yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.

Aylık bazda benzin fiyatlarında yaşanan yüzde 9,1’lik sıçrama, enflasyondaki tırmanışın ana sürücüsü oldu.

Piyasa analistleri, enerji maliyetlerinin bu seviyelerde kalması durumunda Fed'in sıkı para politikasını daha uzun bir süre koruyabileceğini öngörüyor.

BTC İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Bitcoin’in 82 bin dolar desteğini yitirmesiyle birlikte teknik tarafta takip edilecek kısa vadeli direnç ve destek seviyeleri şöyle şekillendi:

• 83.000 Dolar: Olası bir tepki alımında aşılması gereken ilk önemli direnç noktası.

• 85.000 Dolar: Ayın ilk günlerinde test edilen ve yeniden yükseliş trendinin teyidi için geçilmesi gereken kritik psikolojik eşik.

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