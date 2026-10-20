Gün sonu verilerine göre kurumun alım listesinde Hektaş (HEKTS) ilk sırada yer alırken, satış tarafında Kiler Tekstil (KTLEV) öne çıktı.

BOFA’NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Bank of America’nın alım tarafında HEKTS 11 milyon 541 bin 916 lotla ilk sırada yer aldı. ADESE 10 milyon 751 bin 13 lotla ikinci sıraya yerleşirken, ISCTR 10 milyon 298 bin 80 lotla üçüncü oldu.

SASA ve GENIL de BofA’nın gün içinde en fazla net alım yaptığı hisseler arasında yer aldı.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet HEKTS 11.541.916 7,04 1,926 ADESE 10.751.013 6,56 0,518 ISCTR 10.298.080 6,28 12,948 SASA 9.834.915 6,00 1,646 GENIL 6.134.826 3,74 4,317

Kaynak: ForInvest

BOFA’NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise KTLEV 17 milyon 669 bin 772 lotluk net satışla ilk sırada bulundu. TSPOR 14 milyon 32 bin 631 lotla ikinci, KATMR ise 8 milyon 11 bin 360 lotla üçüncü sırada yer aldı.

PAHOL ve IHLAS da BofA’nın en fazla net satış gerçekleştirdiği hisseler arasında sıralandı.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet KTLEV -17.669.772 12,44 5,534 TSPOR -14.032.631 9,88 0,804 KATMR -8.011.360 5,64 1,22 PAHOL -6.324.035 4,45 0,955 IHLAS -5.614.295 3,95 0,809

BofA’nın net hacmi 233,4 milyon lot

Görseldeki 20 Ekim 2026 tarihli gün sonu verilerinde Bank of America’nın net hacmi 233 milyon 468 bin 544 lot olarak yer aldı. Kurumun alım ve satım listesinde farklı sektörlerden hisseler öne çıktı.

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