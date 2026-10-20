Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE), pay geri alım programı başlatma kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirketin 20 Ekim 2026 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında, geri alım işlemleri için azami 250 milyon TL kaynak ayrılacak.

Şirket açıklamasında, Borsa İstanbul’da oluşan pay fiyatı, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler, piyasa koşulları ile finansal ve operasyonel performansın birlikte değerlendirildiği belirtildi. Kararın, pay sahiplerinin menfaatlerini korumak ve yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla alındığı ifade edildi.

BETAE GERİ ALIM PROGRAMININ DETAYLARI

KAP açıklamasına göre geri alım programı kapsamında kullanılacak kaynak, şirketin özkaynaklarından karşılanacak. Geri alıma konu edilebilecek azami pay miktarı ise 2 milyon lot olarak belirlendi.

Programın, yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en fazla 6 ay boyunca geçerli olması kararlaştırıldı. Geri alım işlemleri hakkında yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi sunulacak.

BETAE GERİ ALIMI NE KADAR SÜRECEK?

Beta Enerji ve Teknoloji’nin geri alım programı, 20 Ekim 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlayacak ve azami 6 aylık süreyle uygulanabilecek. Şirket, program kapsamında 250 milyon TL’ye kadar kaynak kullanabilecek ve en fazla 2 milyon lot pay geri alabilecek.

Geri alım kararının ardından işlemlerin hangi fiyatlardan ve ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntılar, şirketin yapacağı açıklamalarla takip edilebilecek.

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