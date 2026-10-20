Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS), 29 Ocak 2027 itibarıyla tekstil faaliyetlerini küçültme kararı aldı. Şirket, zaruri personel dışındaki çalışanların iş akitlerinin 30 Aralık 2026 tarihine kadar feshedileceğini duyururken, gayrimenkullerinden elde ettiği kira gelirleriyle gelir çeşitliliğini desteklemeyi hedefliyor.

Şirketin yönetim kurulunun 16 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda alınan düzenlemenin, kaynakların daha etkin kullanılması ve uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirileceği belirtildi.

ATEKS’TE TEKSTİL FAALİYETLERİ 29 OCAK 2027’DE KÜÇÜLTÜLECEK

KAP açıklamasına göre şirket, 29 Ocak 2027 tarihi itibarıyla tekstil faaliyetlerini küçültecek. Faaliyetlerin daha etkin şekilde sürdürülebilmesi amacıyla zaruri personel dışındaki çalışanların iş akitlerinin ise 30 Aralık 2026 tarihine kadar feshedilmesi planlanıyor.

KİRA GELİRLERİYLE GELİR ÇEŞİTLİLİĞİ DESTEKLENECEK

Akın Tekstil, tekstil faaliyetlerini küçülterek sürdürürken mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerden elde ettiği kira gelirleriyle gelir çeşitliliğini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Şirket, gerçekleştirilecek dönüşümün faaliyet yapısının sadeleştirilmesine, kaynakların daha verimli kullanılmasına ve uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğin güçlendirilmesine katkı sağlamasını hedefliyor.

ATEKS, açıklamasında belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürerek finansal dayanıklılığını ve operasyonel verimliliğini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

ATEKS HİSSELERİ NE DURUMDA?

ATEKS hisseleri yazım sırasında yüzde 0,81’lik düşüş ile 85,3 TL’den işlem gördü. Haftalık bazda kaybı yüzde 12,02 oldu. Hisseler 2024 yılında 217,1 TL’ye kadar yükselmişti.

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