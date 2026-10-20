Şirket tarafından yapılan resmi duyuruda, söz konusu avukatın vekâletinin iptal edildiği ve şirketleri temsil yetkisinin bulunmadığı açıklandı.

Bulls Yatırım ve Bulls Portföy tarafından yayımlanan ortak açıklamada, ilgili yazıda yer alan ifadelerin şirketlerin kurumsal görüşünü yansıtmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"fatihaltaylı.com.tr internet sitesinden bugün yayımlanan yazıda adı geçen avukat Tayfun Taşlıoğlu’nun avukatlık vekaleti iptal edilmiş olup kendisinin şirketlerimizin avukatı olarak temsil yetkisinin bulunmadığını, yazıda konu edilen beyan ve görüşlerin şahsi beyan ve görüşleri olduğunu, Şirketlerimizin görüş ve değerlendirmelerini yansıtmadığını kamuoyu bilgisine sunarız."

RESMİ KANALLAR DIŞINDAKİ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN UYARISI

Açıklamanın devamında yatırımcılara ve kamuoyuna yönelik uyarıda bulunan kurum, teyit edilmemiş bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti:

"Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve açıklamalara itibar etmemesini; Şirketlerimiz hakkında doğru ve güncel bilgi için Şirketimizin resmi iletişim kanallarının takip edilmesini önemle rica ederiz."

FATİH ALTAYLI’NIN KULİS YAZISI

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel köşe yazısında söz konusu avukat ile yaptığı görüşmenin detaylarını ve güncel gelişmelere dair çarpıcı değerlendirmelerini paylaştı.

Görüşmede avukat Taşlıoğlu'nun, soruşturmadaki 7 şirketten 6'sı hakkındaki iddiaların yüzde 95 doğru olduğunu ancak Bulls Yatırım'ın listenin son anına kadar yer almadığını savunduğu aktarıldı.

Ayrıca şirket ortakları arasında Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun eşinin de yer aldığı ve Tera vb. fonlar konusunda SPK'nın önceden şifahi olarak uyarıldığı iddia edildi.