Konuşmasının odağında kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturması yer alırken, parti içi katılımlar ve vefat eden Dündar Ziya Gültekin hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi doğrultusunda fon soruşturmasının tavizsiz bir şekilde yürütüldüğünü belirten Çelik, adli ve idari mekanizmaların tam kadro sahada olduğunu ifade etti.

Çelik, piyasalara ve yatırımcılara yönelik şu mesajları verdi:

• Meşru Yatırımcı Korunacak: Fon soruşturması yürütülürken meşru yatırımcılar ile piyasada usulsüzlük yapan "fon dolandırıcılarının" birbirinden titizlikle ayrıldığını vurguladı.

• Tazmin ve Cezalandırma: Çalınan paraların geri alınması ve sorumluların cezalandırılması için adliyeden maliyeye, tüm denetim kurumlarının görev başında olduğunu bildirdi.

• Sermaye Piyasaları Mesajı: Tartışmalar sürerken Türk ekonomisine ve sermaye piyasalarına zarar verecek dezenformasyonlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

"NE SİYASİ LİNÇ NE SİYASİ HİMAYE"

Soruşturmanın hukuki ilkeler çerçevesinde ilerlediğini kaydeden Ömer Çelik, "Herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla kimseyi mahkûm ettirmeyiz; ancak herhangi bir siyasi himaye ile de hiçbir iddianın üstünün örtülmesine müsaade etmeyiz. Kimse kendini savcı yerine koyup siyasi linç yapmamalı, kimse de iddialar karşısında birilerinin avukatı olup siyasi himaye sağlamaya çalışmamalıdır" ifadelerini kullandı.