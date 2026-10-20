Güne satıcılı bir seyirle devam eden piyasada kilogram fiyatı, günlük bazda yüzde 1 gerileyerek 6 milyon 560 bin lira seviyesine indi.

Dünkü kapanış seansını 6 milyon 625 bin liradan gerçekleştiren standart altın, gün içinde en düşük 6 milyon 545 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 615 bin lira seviyelerini gördü.

İŞLEM HACMİNDE 1,5 MİLYAR TL AŞILDI

Piyasada gerçekleşen işlemlere ilişkin operasyonel ve finansal veriler şu şekilde şekillendi:

• Altın İşlem Hacmi: 1.560.704.495,70 TL

• Altın İşlem Miktarı: 238,05 kg

• Toplam İşlem Adedi: 19

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 1.656.236.235,45 TL

GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI

Altın borsasında gün boyunca en yüksek işlem hacmine ulaşarak sıralamada öne çıkan finansal kuruluşlar şunlar oldu:

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Osmanlı Kıymetli Madenler

• Akbank

• Misyon Yatırım Bankası

• Vakıf Katılım

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