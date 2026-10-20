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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü düşüşle tamamladı.

Güne satıcılı bir seyirle devam eden piyasada kilogram fiyatı, günlük bazda yüzde 1 gerileyerek 6 milyon 560 bin lira seviyesine indi.

Dünkü kapanış seansını 6 milyon 625 bin liradan gerçekleştiren standart altın, gün içinde en düşük 6 milyon 545 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 615 bin lira seviyelerini gördü.

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İŞLEM HACMİNDE 1,5 MİLYAR TL AŞILDI

Piyasada gerçekleşen işlemlere ilişkin operasyonel ve finansal veriler şu şekilde şekillendi:

• Altın İşlem Hacmi: 1.560.704.495,70 TL

• Altın İşlem Miktarı: 238,05 kg

• Toplam İşlem Adedi: 19

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 1.656.236.235,45 TL

Altın kan kaybetti: Kilogram fiyatında düşüş!, Görsel 1

GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI

Altın borsasında gün boyunca en yüksek işlem hacmine ulaşarak sıralamada öne çıkan finansal kuruluşlar şunlar oldu:

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Osmanlı Kıymetli Madenler

Akbank

• Misyon Yatırım Bankası

• Vakıf Katılım

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.589,85 6.590,79 % -0.08 17:18
Ons Altın / TL 205.812,34 205.895,64 % 0.35 17:33
Ons Altın / USD 4.151,98 4.152,60 % 0.27 17:33
Çeyrek Altın 10.543,76 10.775,94 % -0.08 17:18
Yarım Altın 21.021,62 21.551,88 % -0.08 17:18
Ziynet Altın 42.175,03 42.971,95 % -0.08 17:18
Cumhuriyet Altını 43.563,00 44.224,00 % -0.43 16:56
Tüm Altın Fiyatları

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