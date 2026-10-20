Altın yatırımında yeni bir dönem yaşanıyor. Dijital altın piyasası 2025 yılının başından bu yana yaklaşık üç kat büyüyerek 55 milyar dolara yaklaşırken, Dünya Altın Konseyi'nden (WGC) dikkat çeken bir tahmin geldi. Konsey, dijital altın piyasasının 2031 yılına kadar 170 milyar dolara ulaşabileceğini, uzun vadede ise 700 milyar dolarlık potansiyel talep oluşabileceğini açıkladı. Araştırmada yatırımcıların yüzde 90'ının dijital altına yatırım yapmaya sıcak baktığı görüldü.

ALTIN PİYASASINDA 55 MİLYAR DOLARLIK BÜYÜKLÜK

Dünya Altın Konseyi'nin 12 binden fazla bireysel yatırımcı ve 20 sektör uzmanıyla gerçekleştirdiği araştırma, dijital altın piyasasındaki büyümenin boyutlarını ortaya koydu.

2025 yılının başından bu yana yaklaşık üç kat büyüyen dijital altın piyasasının toplam büyüklüğü 55 milyar dolara yaklaştı.

Dünya genelinde 70'ten fazla dijital altın ürünü bulunurken, yaklaşık 13 trilyon dolarlık fiziki yatırım altını piyasasında dijital altının payı henüz yüzde 1'in altında kalıyor.

Bu durum, dijital altının geleneksel altın piyasasına kıyasla hâlâ sınırlı bir büyüklüğe sahip olduğunu gösteriyor.

DİJİTAL ALTIN İŞLEMLERİ 90 MİLYAR DOLARI AŞTI

Tokenleştirilmiş altının spot işlem hacmi, 2026 yılının ilk çeyreğinde 90 milyar doları aşarak 2025 yılının tamamındaki işlem hacmini geride bıraktı.

Yaklaşık 370 ton altına karşılık gelen dijital altın piyasasının büyüklüğü, küresel altın ETF varlıklarının yüzde 8'ine ulaştı.

Piyasadaki büyümede altına dayalı dijital varlıklara erişimin kolaylaşması ve yeni yatırım ürünlerinin geliştirilmesi etkili oluyor.

YATIRIMCILARIN YÜZDE 90'I DİJİTAL ALTINA YATIRIM YAPMAK İSTİYOR

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri yatırımcıların dijital altına yönelik ilgisi oldu.

Ankete katılan bireysel yatırımcıların yaklaşık yüzde 90'ı, uygun koşulların sağlanması halinde dijital altına yatırım yapmaya istekli olduğunu belirtti.

Potansiyel talebin yüzde 65'inin ise daha önce altın yatırımı yapmamış kişilerden gelmesi dikkat çekti.

Dijital altına yönelik farkındalık yaş gruplarına göre de farklılık gösteriyor.

25-34 yaş grubunda dijital altın farkındalığı yüzde 50 seviyesine ulaşırken, 55 yaş ve üzerindeki yatırımcılarda bu oran yüzde 23'te kalıyor.

Hindistan, Çin ve Endonezya gibi dijital altının bankacılık ve ödeme uygulamaları üzerinden sunulduğu ülkelerde kullanım oranı diğer pazarlara kıyasla yedi kata kadar yükseliyor.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ'NDEN 700 MİLYAR DOLARLIK TAHMİN

Dünya Altın Konseyi, dijital altın piyasasının önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğini öngörüyor.

Konseyin temel senaryosuna göre dijital altın piyasası, yıllık ortalama yüzde 27 büyüyerek 2031 yılında 160-170 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşabilir.

Yatırımcıların karşılaştığı engellerin ortadan kaldırılması halinde ise uzun vadede 700 milyar dolara kadar potansiyel talep oluşabileceği tahmin ediliyor.

Ancak 700 milyar dolarlık rakam, mevcut piyasa büyüklüğünü veya kesinleşmiş yatırımları değil, uygun koşullar altında ortaya çıkabilecek potansiyel talebi ifade ediyor.

Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 80'i, dijital altına yatırım yaparken hizmet sağlayıcısına güven duymayı öncelikli koşul olarak değerlendiriyor.

WGC Üst Yöneticisi David Tait de dijital altına yönelik yatırımcı ilgisinin güçlü olduğunu ancak talebin geniş kitlelere ulaşması için gerekli altyapının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

DİJİTAL ALTIN NEDİR, NASIL ALINIR?

Dijital altın, fiziki altının dijital platformlar üzerinden alınıp satılmasını ve bazı ürünlerde altın karşılığı hakların dijital ortamda temsil edilmesini sağlayan yatırım araçlarına verilen genel isimdir.

Yatırımcılar, fiziki altını doğrudan teslim almadan banka altın hesapları veya altın destekli dijital tokenlar aracılığıyla altın fiyatlarına yatırım yapabiliyor.

Blokzincir teknolojisiyle oluşturulan altın destekli tokenlar, belirli miktarda fiziki altını temsil edecek şekilde tasarlanıyor.

Bu ürünlerin en bilinen örnekleri arasında PAX Gold (PAXG) ve Tether Gold (XAUT) bulunuyor.

ALTIN DESTEKLİ DİJİTAL TOKENLAR HANGİLERİ?

Dijital altın Proje Altın karşılığı PAX Gold (PAXG) Paxos 1 ons Tether Gold (XAUT) Tether 1 ons Kinesis Gold (KAU) Kinesis 1 gram VNX Gold (VNXAU) VNX 1 gram Matrixdock Gold (XAUM) Matrixdock 1 ons Comtech Gold (CGO) Comtech Gold 1 gram

PAXG ve XAUT gibi ürünler, fiziki altınla desteklenen dijital varlıklar üzerinden altın fiyatlarına erişim sağlıyor.

CoinGecko'nun 2026 raporuna göre PAXG ve XAUT, tokenleştirilmiş emtia piyasasındaki büyümenin yaklaşık yüzde 89'unu oluşturuyor.

DİJİTAL ALTIN YATIRIMI GÜVENLİ Mİ?

Dijital altın ürünleri, fiziki altına erişimi kolaylaştırsa da geleneksel altın yatırımlarından farklı riskler taşıyor.

Altın destekli tokenlarda ihraççı kuruluşun güvenilirliği, fiziki altın rezervlerinin doğrulanabilirliği, saklama koşulları ve işlem yapılan platformun likiditesi önem taşıyor.

Ayrıca dijital varlıkların düzenleyici çerçevesi ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor.

Dünya Altın Konseyi'nin araştırması da güven unsurunun dijital altın piyasasının büyümesinde belirleyici olacağını ortaya koyuyor.

Dijital altın piyasasının geleceğinde yatırımcı güveni, erişim kolaylığı ve düzenleyici altyapının gelişimi kritik rol oynayacak.