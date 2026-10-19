Dünyanın önde gelen merkez bankaları, artan jeopolitik belirsizlikler karşısında altın rezervlerinin saklandığı ülkeleri yeniden değerlendiriyor.

Özellikle ABD'de tutulan rezervlerin başka finans merkezlerine taşınması, küresel rezerv yönetiminde yaşanan değişimin örnekleri arasında yer alıyor.

Son olarak Hollanda Merkez Bankası'nın (DNB), New York ve Kanada'daki altın rezervlerini Londra'ya taşıdığı bildirildi.

HOLLANDA 85 TONDAN FAZLA ALTININI TAŞIDI

Hollanda Merkez Bankası, New York'ta bulunan 78 tondan fazla altınını ve Kanada'da saklanan 7 tonluk rezervini İngiltere'ye transfer etti.

Böylece Kuzey Amerika'dan taşınan altın miktarı 85 tonu aştı.

DNB Başkanı Olaf Sleijpen, kararın arkasında artan jeopolitik istikrarsızlık ve olası krizlere karşı hazırlık ihtiyacının bulunduğunu belirtti.

Londra'nın dünyanın en büyük fiziki altın ticaret merkezlerinden biri olması nedeniyle rezervlere erişimin daha kolay olacağı ifade edildi.

FRANSA ABD'DEKİ ALTINLARININ TAMAMINI ÇEKTİ

Altın rezervlerinin saklandığı yerleri değiştiren ülkeler arasında Fransa da bulunuyor.

Fransa, Temmuz 2025 ile Ocak 2026 arasında New York Fed'de tuttuğu altınlarının tamamını çekti.

New York Fed, uzun yıllardır yabancı merkez bankaları ve uluslararası kuruluşların altın rezervlerine ev sahipliği yapıyor.

Ancak son dönemde jeopolitik risklerin artması, rezervlerin hangi ülkelerde saklanması gerektiğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ALMANYA VE İTALYA'DA DA ÇAĞRILAR BAŞLADI

ABD'de saklanan altın rezervleri Almanya ve İtalya'da da tartışılıyor.

İki ülkedeki bazı milletvekilleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya yönelik politikalarını gerekçe göstererek altınların ABD dışına taşınması yönünde çağrıda bulundu.

Almanya Merkez Bankası ise New York'taki altın rezervlerinin güvenliğine ilişkin endişeleri reddetti.

Banka, ABD'nin uluslararası finans piyasalarındaki güveni zedeleyecek bir adım atmasının kendi çıkarlarına da zarar vereceği görüşünü savundu.

HANGİ ÜLKE NE KADAR ALTIN TAŞIDI?

Ülke Taşınan altın Dönem Hollanda 85 tondan fazla Son açıklanan transfer Almanya 930 ton 2000 Almanya 674 ton 2013–2017 Hollanda 122,5 ton 2014 Avusturya 90 ton 2015–2018 Venezuela Yaklaşık 160 ton 2011–2012 Fransa ABD'deki rezervlerinin tamamı Temmuz 2025–Ocak 2026

ALTINLARIN TAŞINMASI FİYATLARI ETKİLER Mİ?

Merkez bankalarının altın rezervlerini bir ülkeden başka bir ülkeye taşıması, doğrudan altın alımı veya satışı anlamına gelmiyor.

Bu nedenle yalnızca saklama yerinin değiştirilmesinin altın fiyatlarında doğrudan yükselişe neden olacağı söylenemez.

Ancak rezervlerin güvenliği, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altına yönelik uzun vadeli tercihleri, küresel altın piyasası açısından önem taşıyor.

Dünya Altın Konseyi Kıdemli Analisti Krishan Gopaul'a göre merkez bankaları rezervlerinin saklanacağı yeri belirlerken güvenlik, kriz dönemlerinde erişim ve piyasa likiditesini birlikte değerlendiriyor.