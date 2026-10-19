19-23 Ekim 2026 haftasında gayrimenkul, çimento ve hizmet sektörlerinden üç şirket kâr payı dağıtımlarıyla öne çıkıyor.

İşte bu hafta temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler ve detaylar:

• Batı Ege GYO (BEGYO): Haftanın ilk ödemesini gerçekleştirecek olan şirket, 20 Ekim Salı günü yatırımcılarına hisse başına net/brüt 0,0123 TL kâr payı aktaracak.

• Baştaş Başkent Çimento (BASCM): Çimento sektörünün köklü isimlerinden Baştaş Başkent Çimento, 21 Ekim Çarşamba günü hisse başına 0,9015 TL ödeme yapacak.

• Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD): Haftanın en yüksek temettü miktarını sunmaya hazırlanan Metropal Kurumsal Hizmetler'in 23 Ekim Cuma günü hisse başına 2,1854 TL ödeme yapması öngörülüyor. Ancak söz konusu dağıtım kararı, 20 Ekim Salı günü toplanacak Olağanüstü Genel Kurul’da hissedarların onayına sunulacak. Kararın kuruldan geçmesi halinde ödeme cuma günü hesaplara yansıyacak.

HAK KAZANMA VE FİYAT DÜZELTMESİ (HAK KULLANIM GÜNÜ)

Temettü alabilmek için hak kullanım tarihinden bir iş günü önce (kapanışta) ilgili hisse senedine sahip olmanız yeterlidir. Hak kazanıldıktan sonra hak kullanım günü hisseyi satsanız bile temettü hakkınız kaybolmaz.

Temettü dağıtılan gün Borsa İstanbul, hisse fiyatını hisse başına verilecek brüt temettü miktarı kadar düşürerek güne başlatır (örneğin 50 TL'lik hisse 2 TL temettü veriyorsa 48 TL'den açılır).

HESABA GEÇİŞ (T+2 KURALI)

Nakit temettü ödemeleri borsa takas kuralı gereği hak kullanım tarihi + 2 iş günü (T+2) sonra gerçekleşir.

Kâr payı tutarı (varsa yasal stopaj kesildikten sonra net tutar olarak) otomatik şekilde aracı kurum veya banka yatırım hesabınıza nakit bakiye olarak yansır. Ek bir başvuru veya işlem yapmanız gerekmez.