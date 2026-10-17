15 Ekim 2026’da EBEBK’nin temettü ödemesi gerçekleştirilirken, Ekim ayının kalanında 8 şirketin daha yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtması bekleniyor.

Açıklanan takvime göre, Ekim ayının kalanındaki temettü ödemeleri 20 Ekim’de başlayıp 30 Ekim’de sona erecek. Listede BEGYO, BASCM, MCARD, OSMEN, SRVGY, MERIT, MEDTR ve DESA bulunuyor.

EKİM AYINDA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

Hisse kodu Temettü tarihi Dağıtılacak toplam tutar Hisse başına net temettü BEGYO 20 Ekim 2026 10.000.000,00 TL 0,01 TL BASCM 21 Ekim 2026 5.099.855.800,02 TL 0,90 TL MCARD 23 Ekim 2026 202.371.744,00 TL 2,19 TL OSMEN 26 Ekim 2026 17.000.000,00 TL 0,04 TL SRVGY 26 Ekim 2026 250.000.000,00 TL 0,08 TL MERIT 27 Ekim 2026 286.100.000,00 TL 0,85 TL MEDTR 27 Ekim 2026 11.475.000,00 TL 0,10 TL DESA 30 Ekim 2026 40.000.000,00 TL 0,08 TL

EN YÜKSEK TEMETTÜ MCARD'DAN

Ekim ayının kalanındaki takvimde hisse başına net temettü tutarıyla MCARD öne çıkıyor. Şirketin hisse başına 2,19 TL net temettü dağıtması planlanıyor. MCARD’ı 0,90 TL ile BASCM ve 0,85 TL ile MERIT takip ediyor.

Temettü tutarları ve ödeme tarihleri şirketlerin açıkladığı takvime dayanmaktadır. Yatırımcıların işlem yapmadan önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden güncel bildirimleri kontrol etmesi önem taşıyor.

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