Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin temettü takvimi yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Ekim ayının geri kalanında temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu.
15 Ekim 2026’da EBEBK’nin temettü ödemesi gerçekleştirilirken, Ekim ayının kalanında 8 şirketin daha yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtması bekleniyor.
Açıklanan takvime göre, Ekim ayının kalanındaki temettü ödemeleri 20 Ekim’de başlayıp 30 Ekim’de sona erecek. Listede BEGYO, BASCM, MCARD, OSMEN, SRVGY, MERIT, MEDTR ve DESA bulunuyor.
EKİM AYINDA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER
|Hisse kodu
|Temettü tarihi
|Dağıtılacak toplam tutar
|Hisse başına net temettü
|BEGYO
|20 Ekim 2026
|10.000.000,00 TL
|0,01 TL
|BASCM
|21 Ekim 2026
|5.099.855.800,02 TL
|0,90 TL
|MCARD
|23 Ekim 2026
|202.371.744,00 TL
|2,19 TL
|OSMEN
|26 Ekim 2026
|17.000.000,00 TL
|0,04 TL
|SRVGY
|26 Ekim 2026
|250.000.000,00 TL
|0,08 TL
|MERIT
|27 Ekim 2026
|286.100.000,00 TL
|0,85 TL
|MEDTR
|27 Ekim 2026
|11.475.000,00 TL
|0,10 TL
|DESA
|30 Ekim 2026
|40.000.000,00 TL
|0,08 TL
EN YÜKSEK TEMETTÜ MCARD'DAN
Ekim ayının kalanındaki takvimde hisse başına net temettü tutarıyla MCARD öne çıkıyor. Şirketin hisse başına 2,19 TL net temettü dağıtması planlanıyor. MCARD’ı 0,90 TL ile BASCM ve 0,85 TL ile MERIT takip ediyor.
Temettü tutarları ve ödeme tarihleri şirketlerin açıkladığı takvime dayanmaktadır. Yatırımcıların işlem yapmadan önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden güncel bildirimleri kontrol etmesi önem taşıyor.
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