Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin ekim ayı temettü takvimi belli oldu. Yatırımcıların takip ettiği takvimde AEFES, TRALT, KPEKS, ASTOR, EBEBK, BEGYO, BASCM, MCARD, OSMEN, SRVGY, MERIT, MEDTR ve DESA yer alıyor.

Ekim ayında temettü ödemeleri 5 Ekim’de AEFES ile başlayacak, ayın son ödemesi ise 30 Ekim’de DESA tarafından gerçekleştirilecek.

EKİM 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ

Hisse Hak kullanım tarihi Dağıtılacak nakit kâr payı Hisse başı net temettü AEFES 5 Ekim 2026 854.333.881,35 TL 0,14 TL TRALT 6 Ekim 2026 1.361.062.500,00 TL 0,43 TL KPEKS 7 Ekim 2026 63.750.000,00 TL 0,51 TL ASTOR 15 Ekim 2026 1.858.750.165,07 TL 1,86 TL EBEBK 15 Ekim 2026 85.000.000,00 TL 0,53 TL BEGYO 20 Ekim 2026 10.000.000,00 TL 0,01 TL BASCM 21 Ekim 2026 5.099.855.800,02 TL 0,90 TL MCARD 23 Ekim 2026 202.371.744,00 TL 2,19 TL OSMEN 26 Ekim 2026 17.000.000,00 TL 0,04 TL SRVGY 26 Ekim 2026 250.000.000,00 TL 0,08 TL MERIT 27 Ekim 2026 286.100.000,00 TL 0,85 TL MEDTR 27 Ekim 2026 11.475.000,00 TL 0,10 TL DESA 30 Ekim 2026 40.000.000,00 TL 0,08 TL

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