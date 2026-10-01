Yatırımcılar temettü takvimini yakından takip ediyor. Ekim ayında ödeme yapacak şirketler belli oldu. 13 şirket ödeme için sıraya girdi.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin ekim ayı temettü takvimi belli oldu. Yatırımcıların takip ettiği takvimde AEFES, TRALT, KPEKS, ASTOR, EBEBK, BEGYO, BASCM, MCARD, OSMEN, SRVGY, MERIT, MEDTR ve DESA yer alıyor.
Ekim ayında temettü ödemeleri 5 Ekim’de AEFES ile başlayacak, ayın son ödemesi ise 30 Ekim’de DESA tarafından gerçekleştirilecek.
EKİM 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ
|Hisse
|Hak kullanım tarihi
|Dağıtılacak nakit kâr payı
|Hisse başı net temettü
|AEFES
|5 Ekim 2026
|854.333.881,35 TL
|0,14 TL
|TRALT
|6 Ekim 2026
|1.361.062.500,00 TL
|0,43 TL
|KPEKS
|7 Ekim 2026
|63.750.000,00 TL
|0,51 TL
|ASTOR
|15 Ekim 2026
|1.858.750.165,07 TL
|1,86 TL
|EBEBK
|15 Ekim 2026
|85.000.000,00 TL
|0,53 TL
|BEGYO
|20 Ekim 2026
|10.000.000,00 TL
|0,01 TL
|BASCM
|21 Ekim 2026
|5.099.855.800,02 TL
|0,90 TL
|MCARD
|23 Ekim 2026
|202.371.744,00 TL
|2,19 TL
|OSMEN
|26 Ekim 2026
|17.000.000,00 TL
|0,04 TL
|SRVGY
|26 Ekim 2026
|250.000.000,00 TL
|0,08 TL
|MERIT
|27 Ekim 2026
|286.100.000,00 TL
|0,85 TL
|MEDTR
|27 Ekim 2026
|11.475.000,00 TL
|0,10 TL
|DESA
|30 Ekim 2026
|40.000.000,00 TL
|0,08 TL
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