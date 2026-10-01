Kardemir (KRDMD), Kardökmak ve Karçel için toplam 120,5 MWp gücünde GES yatırımı planladı. Yaklaşık 3,95 milyar TL'lik yatırımın 2028'de devreye alınması hedefleniyor.
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD), enerji maliyetlerini azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak amacıyla toplam 120,5 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali yatırımı planladığını açıkladı. Şirket ve bağlı ortaklıkları için öngörülen yatırım tutarı yaklaşık 3,95 milyar TL olacak.
KARDEMİR VE İKİ BAĞLI ORTAKLIK İÇİN GES KURULACAK
KAP açıklamasına göre yatırımlar Kardemir ile şirketin bağlı ortaklıkları Kardökmak ve Karçel bünyesinde gerçekleştirilecek.
Planlanan kurulu güçler şöyle:
|Şirket
|AC kurulu güç
|DC kurulu güç
|Kardemir
|85 MWe
|110,5 MWp
|Kardökmak
|5 MWe
|6,5 MWp
|Karçel
|2,5 MWe
|3,5 MWp
|Toplam
|92,5 MWe
|120,5 MWp
YATIRIM TUTARI 3,95 MİLYAR TL
Kardemir, toplam 92,5 MWe AC / 120,5 MWp DC kurulu güce sahip olması planlanan GES yatırımları için yaklaşık 3 milyar 956 milyon TL yatırım harcaması öngörüldüğünü açıkladı.
Santrallerin kurulacağı arazilere ilişkin mülkiyet edinim süreçlerinin tamamlandığı ve gerekli çağrı mektuplarının alındığı belirtildi.
Şirket ayrıca projelendirme, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), imar ve teknik çalışmaların da başlatıldığını bildirdi.
2028 YILINDA DEVREYE ALINMASI PLANLANIYOR
Kardemir ve bağlı ortaklıklarının GES yatırımlarının 2028 yılı içerisinde devreye alınması planlanıyor.
Projelerin tamamlanmasıyla Kardemir Grubu'nun elektrik ihtiyacının daha büyük bölümünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanması ve enerji maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.