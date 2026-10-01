Şirket, çeşitli tiplerde tekerlekli zırhlı araçların tedariki ile bu araçlara yönelik entegre lojistik destek hizmetleri kapsamında 1.472.080.360 dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladı.

SÖZLEŞME 1,47 MİLYAR DOLARLIK

Otokar'ın açıklamasına göre sözleşme, gerekli resmi makam onaylarının alınması, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve avans ödemesinin gerçekleştirilmesinin ardından yürürlüğe girecek.

Şirket, sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri ve tahsil edilecek avansın teminatı olarak müşteriye toplam 441.624.108 dolar tutarında teminat mektubu sunacak.

TESLİMATLAR 2027'DE BAŞLAYACAK

Sözleşme kapsamındaki zırhlı araçların teslimatlarının 2027 yılından itibaren başlaması planlanıyor.

Teslimatlar partiler halinde gerçekleştirilecek ve 3 yıl içerisinde tamamlanacak. İmzalanan sözleşme ise toplam 7 yıl boyunca yürürlükte kalacak.