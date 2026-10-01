Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre şirketin Ana Pazar’da işlem gören hisse senetleri Kotasyon Yönergesi çerçevesinde Yakın İzleme Pazarı’na (Gözaltı Pazarı) sevk edildi.

İŞLEM SIRASI BUGÜN KAPALI, YARIN YENİDEN AÇILIYOR

Borsa İstanbul yönetimi tarafından Kotasyon Yönergesi’nin 35. maddesi uyarınca alınan karar doğrultusunda, Tera Yatırım (TERA) paylarının işlem sırası 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçici olarak kapatıldı.

Şirket payları, 2 Ekim 2026 Cuma günkü seans başlangıcından itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda yeni işlem kuralları ve kısıtlamaları altında yeniden serbest olarak işlem görmeye başlayacak.

YAKIN İZLEME PAZARI YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Borsa İstanbul'da Yakın İzleme Pazarı; finansal durumu, ortaklık yapısı, yasal süreçleri veya faaliyet sürdürülebilirliği açısından risk barındıran ya da özel inceleme gerektiren şirketlerin alındığı bir kategori olarak biliniyor.

Yarın itibarıyla bu pazarda işlem görecek olan TERA paylarında şu kısıtlamalar uygulanacak:

• Tek Fiyat İhale Yöntemi: Hisseler sürekli işlem yöntemi yerine gün içerisinde belirli saatlerde toplanan emirlerle tek fiyat üzerinden işlem görecek.

• Kredili İşlem ve Açığa Satış Yasağı: Yakın İzleme Pazarı'nda yer alan şirket paylarında kredili alım ve açığa satış işlemleri yapılamayacak.

• Brüt Takas Uygulaması: Alınan hisselerin aynı gün içerisinde satılmasına izin verilmeyecek, takas işlemleri brüt esaslara göre yürütülecek.

Piyasa uzmanları, Borsa İstanbul ve SPK nezdinde yürütülen fon tasfiyeleri ile finansal kurum incelemelerinin devam ettiği bu süreçte yatırımcıların KAP açıklamalarını ve KAP üzerinden duyurulacak resmi gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

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