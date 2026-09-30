Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, küresel büyüme ve pazar payını artırma hedefi doğrultusunda stratejik adımlar atmaya devam ediyor.

Son olarak Ünlü Yatırım Holding'in İngiltere'deki iştirakinin yatırım bankasına dönüşmesi piyasaların odağına yerleşti.

YATIRIM BANKASI STATÜSÜ KAZANDI

Ünlü Yatırım Holding, İngiltere'deki yüzde 100 bağlı ortaklığı UNLU Securities UK Limited'in faaliyet iznini genişleterek küresel piyasalarda kritik bir aşamayı geride bıraktı.

İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından verilen yetki genişletmesiyle birlikte şirket Yatırım Bankası (Merchant Bank) statüsü elde etti. Kurumun yeni unvanı "UNLU Merchant Bank Limited" olarak değiştirildi.

FİNANSAL TABLOLAR VE BÜYÜME BEKLENTİSİ

Şirketin yılın ilk yarısına ait finansal tablolarında satış gelirleri yüzde 60 daralarak 16,1 milyar TL'ye gerilerken; esas faaliyet kârı yüzde 128 artışla 209,8 milyon TL'ye yükseldi.

Buna karşın 371,6 milyon TL'lik parasal pozisyon kaybı ve finansman giderleri nedeniyle net dönem zararı yüzde 39 artarak 287,6 milyon TL oldu.

Londra'daki yeni yatırım bankacılığı faaliyetlerinden sağlanacak döviz bazlı gelirlerin, ilerleyen dönemlerde bilanço üzerindeki borç ve zarar baskısını hafifletmesi bekleniyor.

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