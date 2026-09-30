Kamuoyuna yansıyan iddialarda, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırım yapıldığı ve hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde edildiği öne sürülmüştü.

Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade ettiği iddia edildi.

Söz konusu rakamların Kaya çiftinin kesinleşmiş işlem kayıtları olduğuna ilişkin resmi makamlar tarafından kamuoyuna açıklanmış bir kayıt bulunmuyor.

OZATD HİSSELERİNDE SERT KAYIP

Özata Denizcilik (OZATD) hisselerinde ise düşüş devam ediyor. Hisse, 16 Eylül'den bu yana peş peşe taban seviyelerinden işlem görüyor.

Eylül ayının başında 5 bin TL seviyesini gören OZATD, ay sonu itibarıyla 1.568 TL seviyesine kadar geriledi.

Hisse aylık bazda yüzde 67,47, haftalık bazda ise yüzde 40,89 değer kaybetti.

Kaynak: Investing

OZATD'DE İŞLEM YASAĞI

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayımlanan duyurularda, OZATD de Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen paylar arasında yer aldı.

SPK kararları doğrultusunda işlem yasağı uygulanan yatırımcılara ilişkin listede OZATD'nin de yer aldığı duyuruldu.

XHARZ ENDEKSİNDEN ÇIKARILDI

OZATD hisselerinde yaşanan gelişmelerin ardından hisse, BIST Halka Arz Endeksi (XHARZ) kapsamından da çıkarıldı.

Borsa İstanbul'un kararı doğrultusunda OZATD'nin yanı sıra bazı hisselerin de 1 Ekim 2026 itibarıyla BIST Halka Arz Endeksi'nden çıkarılacağı bildirildi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA GÖREVİNDEN AFFINI İSTEMİŞTİ

Borsa işlemlerine ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaya, yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi ve yürütülecek inceleme ile soruşturmanın bağımsız şekilde sürdürülebilmesi amacıyla siyasi sorumluluk aldığını belirterek görevlerinden affını AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istedi. Erdoğan da Kaya'nın istifa talebini kabul etti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.