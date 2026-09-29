İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.

Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında bugün sabah saatlerinde yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında adı Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerle gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın yaklaşık 2,2 milyar TL’yi iade ettiği iddia edilmişti.

Söz konusu tutarın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen banka hesabına aktarıldığı ifade edilmişti.