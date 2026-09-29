Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ve iş yeri alıcılarına yönelik sabırsızlıkla beklenen yüzde 25 indirim kampanyasını devreye aldı.

22 Eylül itibarıyla başlayan başvurularda son gün 19 Ekim. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayan alıcılar, indirim avantajını kaybedecek.

TAM KAPAMAYA DA KISMİ ÖDEMEYE DE YÜZDE 25 İNDİRİM

TOKİ’nin sunduğu indirim imkanı sadece borcun tamamını kapatabilen alıcılarla sınırlı kalmıyor. Bütçesi borcun tamamını ödemeye elvermeyen vatandaşlar için de esnek ödeme kolaylığı sağlanıyor:

• Tam Borç Kapatma: Kalan borç bakiyesinin tamamını peşin ödeyen alıcılar, net yüzde 25 indirim avantajıyla tapusuna hemen kavuşuyor.

• Kısmi Borç Kapatma: Borcun tamamını ödeyemeyenler, toplam borç bakiyelerinin en az yüzde 25’ini ödedikleri takdirde, yatırdıkları bu tutar üzerinden yüzde 25 indirim hakkı kazanıyor.

KAMPANYAYA KATILIM ŞARTLARI NELER?

İndirimden yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin şu kriterleri karşılaması gerekiyor:

• Taksit Başlangıcı: Geri ödeme taksitlerinin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması şartı aranıyor.

• Gecikmiş Borç Olmamalı: Başvuru yapacak hak sahiplerinin geriye dönük taksit borcu veya emlak vergisi borcu bulunmamalı; ayrıca içinde bulunulan aya ait taksitin ödenmiş olması gerekiyor.

• Kalan Taksit Sayısı: Kalan taksit süresi 12 ay veya daha az olan gayrimenkuller kampanya kapsamı dışında tutuluyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE KREDİ KOLAYLIĞI

Sözleşme imzalanan ilgili banka şubelerine gidilerek yapılacak başvurularda alıcıların yanlarında bulundurması gereken evraklar şunlar:

• Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeden alınacak Emlak Beyan Değeri Belgesi

• Geçerli ve güncel DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Poliçesi

Borç kapatma işlemini nakit imkanlarıyla yapamayan alıcılar, sözleşme imzaladıkları aracı bankalar üzerinden konut kredisi kullanarak da indirimden faydalanabilecek. Kat mülkiyeti kurulmuş projelerde borcunu sıfırlayan vatandaşlar derhal tapularını teslim alabilecek.

Unutmayın: 19 Ekim mesai bitiminden sonra yapılacak borç kapatma veya kısmi ödeme taleplerinde yüzde 25’lik indirim hakkı geçerli olmayacak.