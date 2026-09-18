Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) iş birliğiyle hayata geçirilecek projeyle, ev sahibi olmayan polislere uygun taksitlerle ve maliyetine konut satışı yapılacak. Projenin ilk etabı Ankara’nın Sincan ilçesinde 2 bin konutla başlayacak.

İLK PROJE ANKARA’DA: İNŞAAT BAŞLIYOR

TOKİ’den satın alınan 86 dönümlük arazi üzerinde yükselecek Sincan projesinde ilk harç yılbaşında dökülecek. Bakan Çiftçi, projenin sadece Ankara ile sınırlı kalmayacağını, önceliğin kiraların yüksek olduğu büyükşehirlere verileceğini belirtti.

POLSAN aracılığıyla yeni arsalar satın alınarak polislerin uzun vadeli ödeme planlarıyla ev sahibi yapılması hedefleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARINDA KİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK?

Projede imkanların öncelikli ihtiyaç sahiplerine ulaşması için özel kriterler belirlendi. Başvurularda öncelik tanınacak gruplar:

• Üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar

• Eşi çalışmayan polis memurları

• Okul çağında çocuğu olan aileler

İSTANBUL’DA LOJMAN SAYISI 5 BİNİ BULACAK

Teşkilatın araç ihtiyacının büyük oranda çözüldüğünü ve 10 yaş üzeri taşıtların yenilendiğini vurgulayan İçişleri Bakanı, kaynakların artık barınma imkanlarına aktarılacağını söyledi.

Yaklaşık 55 bin polisin görev yaptığı İstanbul’da lojman imkanlarının yetersiz olduğuna dikkat çeken Çiftçi, son olarak 1 milyar liralık lojman alımı yapıldığını aktardı. Mevcutta 3 bin 350 olan lojman sayısının kısa süre içinde 5 bine çıkarılması planlanıyor.