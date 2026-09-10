İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde kira bedelleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin aylık kira fiyatlarını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da başlatılan kiralık sosyal konut projesine ilişkin yeni detayları paylaştı.

Kurum, projede vatandaşlara sunulacak kiralık sosyal konutların aylık kira bedellerini açıkladı.

KİRALIK SOSYAL KONUT FİYATLARI BELLİ OLDU

Bakan Kurum'un açıklamasına göre kiralık sosyal konutlarda uygulanacak aylık kira bedelleri şöyle olacak:

1+1 daire: 10 bin TL

2+1 daire: 12 bin TL

3+1 daire: 15 bin TL

Böylece İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde vatandaşların ödeyeceği kira tutarları da netleşmiş oldu.

HANGİ İLÇELERDE VAR?

Tüm hukuki altyapının hazırlandığını söyleyen Bakan Kurum, kiralık konutların; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde olacağını açıkladı.

Vatandaşlardan 3 yıllığına kiralanabileceğini ifade eden Bakan Kurum, "3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kura ile belirleyeceğiz" dedi.

18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul’da ikamet ediyor olması gerekiyor. Tapuda herhangi bir konutu olan kişiler başvuru gerçekleştiremeyecek.

BAŞVURULAR 14 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Kiralık sosyal konut projesi için başvurular 14 Eylül 2026'da başlayacak.

Projeye evi bulunmayan ve belirlenen gelir şartlarını karşılayan vatandaşların başvurabileceği açıklanmıştı.

Hak sahiplerinin konutlarda 3 yıl süreyle oturabilmesi planlanıyor.