Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek birçok kiracı ve ev sahibi için önemli bir gelişme yaşanıyor.

TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu veriler, kiracılar ve ev sahipleri için kira artış oranını belirledi.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ TAVANI YÜZDE 31,79 OLDU

Kira artışlarında yasal tavan, tüketici fiyat endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasıyla belirleniyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında uygulanan kira artış tavanı yüzde 31,90 olmuştu.

Ağustos ayı boyunca bu oran, sözleşme yenileyen ev sahipleri için üst sınır teşkil etti. Yeni tavan oranı, yüzde 31,79 oldu.

ÖRNEK KİRA HESABI (EYLÜL 2026)

Eylül ayında sözleşmesini yenileyecek kiracılar için yüzde 31,79’luk tavan orana göre hesaplama şu şekilde gerçekleşecek:

• Mevcut Kira Tutarı: 20.000 TL

• Kira Artış Oranı: Yüzde 31,79

• Zam Miktarı: 6.358 TL

• Yeni Kira Tutarı: 26.358 TL