Açıklanan verilere göre ağustos ayının zam şampiyonu, tek bir ayda yüzde 56,26’lık artışla "hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığı" oldu.

Tüketicinin yüzünü güldüren, fiyatı en çok gerileyen ürün ise yüzde 21,50’lik düşüşle "diğer taze meyveler" kategorisinde görüldü.

Yaz sezonunun son ayında uluslararası seyahat kalemlerinde yaşanan sert artış listenin ilk sırasına yerleşti.

Hava yoluyla yurt dışı taşımacılığındaki yüzde 56,26’lık sıçramayı, yaklaşan dönem ve sezon etkileriyle şu kategoriler takip etti:

• Hava Yoluyla Yurt Dışı Taşımacılık: Yüzde 56,26

• Dini Hizmetler: Yüzde 28,89

• Yükseköğretim Eğitimi: Yüzde 25,37

• Yumurta: Yüzde 15,70

• Motorin (Mazot): Yüzde 14,07

• Benzin: Yüzde 9,14

• Hava Yoluyla Yurt İçi Taşımacılık: Yüzde 8,52

Ulaşım ve eğitimdeki yüksek artışların yanı sıra akaryakıt ve gıda tarafındaki zamlar da ağustos ayı tüketici harcamalarında belirgin bir yük oluşturdu.

MUTFAKTA YAZ BEREKETİ: FİYATI EN ÇOK DÜŞENLER

Taze meyve ve sebzede hasat döneminin etkisiyle pazar ve market tezgahlarında belirgin ucuzlamalar kaydedildi. Fiyatı en çok gerileyen ürün grupları ise şöyle şekillendi:

• Diğer Taze Meyveler: -Yüzde 21,50

• Taze Turunçgiller: -Yüzde 17,92

• Taze Üzümsü Meyveler: -Yüzde 12,78

• Sert Ve Yumuşak Çekirdekli Meyveler: -Yüzde 10,10

• Taze/Soğutulmuş Yeşil Baklagiller: -Yüzde 8,84

• Meyvesi Yenen Sebzeler (Domates, Biber, Salatalık Vb.): -Yüzde 7,16

• Kadın Ve Kız Çocuğu Giysileri: -Yüzde 5,58

• Kişisel Bakım Ürünleri Ve Aletleri: -Yüzde 4,96

Gıda tarafındaki geri çekilmeler genel enflasyon artışını bir miktar frenlese de hizmet ve ulaşım sektöründeki çift haneli zamlar ağustos ayına damgasını vurdu.