Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Ticaret Bakanı Bolat’ın aktardığı detaylara göre ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık bazda kaydedilen yüzde 8,1'lik artış, aynı zamanda 2026 yılının en yüksek üçüncü aylık büyüme oranı oldu. Yıllıklandırılmış toplam ihracat rakamı da bu performansla birlikte tarihi zirvesini yeniledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI VE İTHALAT RAKAMLARI

Ağustos ayında ihracatla birlikte ithalat tarafında da yukarı yönlü hareket görüldü:

• İthalat: Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artarak 28,7 milyar dolar oldu.

• Dış Ticaret Açığı: Geçen yılın ağustos ayında 4 milyar 283 milyon dolar seviyesinde olan dış ticaret açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 22,3 artışla 5,2 milyar dolara tırmandı.

• İhracatın İthalatı Karşılama Oranı: Geçen yılın aynı ayına göre 1,8 puanlık gerilemeyle yüzde 81,8 olarak gerçekleşti.

8 AYLIK BİLANÇO: İHRACAT 185 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ocak-Ağustos dönemini kapsayan yılın ilk 8 ayında da genel büyüme trendi korundu. Bu dönemde:

• Ocak-Ağustos İhracatı: Yüzde 4 artarak 185 milyar dolara yükseldi ve dönem rekoru kırıldı.

• Ocak-Ağustos İthalatı: Yüzde 5,3 artış göstererek 250,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.