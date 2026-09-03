ABD Darphanesi, ülkenin bağımsızlığının 250’nci yılı anısına üzerinde ABD Başkanı Donald Trump’ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık hatıra madeni paraları satışa sundu. Büyük ilgi gören paraların piyasaya çıktıktan birkaç saat sonra tükendiği belirtildi.

TRUMP PORTRELİ MADENİ PARA PİYASADA

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Darphanesi tarafından hazırlanan özel seri 1 dolarlık madeni paralar dün satışa çıkarıldı.

Madeni paranın bir yüzünün ortasında Donald Trump’ın portresi bulunurken, üst bölümde “LIBERTY” (Özgürlük) ifadesi yer alıyor. Alt bölümde ise ABD'nin bağımsızlığının ilan edildiği 1776 yılı ile 250’nci yıl dönümünü simgeleyen “1776-2026” tarihleri bulunuyor.

Trump’ın portresinin sağ tarafında ise “IN GOD WE TRUST” (Tanrı'ya Güveniyoruz) ifadesi yer alıyor.

BİRKAÇ SAATTE TÜKENDİ

Altın renkli görünüme sahip olan madeni paraların içeriğinde altın bulunmadığı belirtildi. Hatıra paralar farklı miktarlarda satışa sunuldu.

Buna göre 25 adetlik paket 61 dolardan, 100 adetlik paket ise 154,50 dolardan satışa çıkarıldı.

Yoğun talep gören Trump portreli 1 dolarlık madeni paraların, satışa sunulmalarının ardından birkaç saat içerisinde tükendiği bildirildi.