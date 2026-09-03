Son günlerdeki fiyat hareketlerini inceleyen Martinez, iki kripto varlığın grafiklerinde de güçlü bir toparlanmanın (boğa) sinyallerinin belirdiğini iddia etti.

Martinez’in analizine göre XRP, piyasadaki genel düzeltme baskısına rağmen oldukça güçlü bir destek bölgesinin üzerinde tutunmayı başarıyor.

• 4,8 Milyar XRP’lik Kaleli Destek: Zincir üstü (on-chain) verilere göre 1,31 - 1,38 dolar aralığında daha önce 4,8 milyardan fazla XRP satın alındı. Analist, bu devasa hacmin muhtemel satış baskılarında güçlü bir savunma hattı oluşturacağını belirtiyor.

• Spot ETF Rüzgarı: ABD’deki spot XRP ETF’lerine yönelik kurumsal ilginin arttığına değinen Martinez, fonların geçtiğimiz hafta 105 milyon doların üzerinde XRP biriktirdiğini açıkladı. Bu kurumsal alımların henüz fiyata tam yansımadığı ancak düşüşleri sınırladığı vurgulandı.

• Saatlik Grafikte Boğa Bayrağı: Teknik açıdan XRP’nin saatlik grafikte "boğa bayrağı" formasyonu oluşturduğunu belirten analist, saatlik kapanışların 1,38 doların üzerine çıkması halinde formasyonun yukarı yönlü tetikleneceğini ve fiyatta 2 dolar hedefinin yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti.

TD SEQUENTİAL GÖSTERGESİ YİNE "AL" SİNYALİ VERDİ

Cardano cephesinde ise teknik analiz dünyasının popüler indikatörlerinden Tom DeMark (TD) Sequential göstergesi öne çıkıyor.

Günlük grafikte yeni bir boğa sinyali üreten göstergenin, geçmişte ADA’nın dip noktalarını tahmin etmede oldukça yüksek bir başarı oranına sahip olduğu hatırlatıldı.

Martinez’in paylaştığı verilere göre TD Sequential göstergesinin yakın geçmişteki performansı şöyle şekillendi:

• 25 Haziran Sinyali: Ardından yüzde 44,5’lik yükseliş

• 15 Temmuz Sinyali: Ardından yüzde 11,5’lik yükseliş

• 18 Ağustos Sinyali: Ardından yüzde 50,9’luk yükseliş

Geçmişteki bu yüksek isabet oranına dikkat çeken analist, günlük grafikte beliren son sinyalin ADA için yeni bir yukarı yönlü dalganın habercisi olabileceğini öne sürdü.

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