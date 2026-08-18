Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre platform, 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla tüm operasyonlarını durduracak.

Printr ekibi, projeyi ayakta tutabilmek için son üç aydır tüm opsiyonları masaya yatırdıklarını ancak olumlu bir sonuç elde edemediklerini ifade etti.

Sürdürülebilirliğin kaybolduğunu belirten yetkililer; mevcut zorlu piyasa koşullarını, finansman yetersizliğini ve dağıtım desteğinin eksikliğini kapanış kararının ana gerekçeleri olarak sıraladı.

STAKİNG POZİSYONLARI ÇÖZÜLÜYOR, AİRDROP VE TGE İPTAL EDİLDİ

Kapanış takvimi ve kullanıcılara yönelik adımlar şu şekilde açıklandı:

• Staking İadeleri: Platformdaki tüm zincir üstü staking pozisyonları ve birikmiş ödüller bugünden itibaren otomatik olarak çözülmeye başlandı. Varlıklar, kullanıcıların yatırım yaptığı ilk cüzdan adreslerine iade edilecek.

• Airdrop ve TGE İptali: Daha önce takvimlendirilen Token Üretim Etkinliği (TGE) ve planlanan airdrop programı tamamen iptal edildi.

• Arayüzün Kapanması: 31 Ağustos sonrasında uygulamanın web ve mobil arayüzü erişime kapanacak.

Platform arayüzü kapansa da Printr aracılığıyla daha önce basılan ve piyasaya sürülen memecoin’ler blokzincir üzerinde bağımsız birer varlık olarak kalmaya ve işlem görmeye devam edecek.

Erken aşama kripto projelerinin finansman bulmakta zorlandığı bu dönemde Printr’in kararı, sektördeki likidite sıkıntısının son halkası oldu.