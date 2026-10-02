Yeni dönemle birlikte BIST 30 hisselerinin yılbaşından bu yana sergilediği performanslar ve hisselerdeki yatırımcı kompozisyonları (yabancı, yatırım fonları, emeklilik fonları) arasındaki belirgin ayrışmalar yeniden gündeme geldi.

GETİRİ ŞAMPİYONU TÜPRAŞ, ZİRVEDEN EN UZAK SASA

Yılbaşından bu yana BIST 30 hisselerinin performansları incelendiğinde geniş bir getiri makası göze çarpıyor:

• Zirvedekiler: Listenin ilk sırasında yüzde 123,11’lik getirisiyle Tüpraş (TUPRS) yer alıyor. Tüpraş’ı yüzde 94,44 ile ASTOR, yüzde 67,38 ile Kardemir D (KRDMD), yüzde 58,72 ile ASELSAN (ASELS) ve yüzde 56,25 ile Ereğli Demir Çelik (EREGL) takip ediyor.

• En Çok Gerileyenler: Yılın en zayıf performansını yüzde 30,58’lik düşüşle SASA Polyester sergilerken; PGSUS (yüzde 26,29 düşüş), FROTO (yüzde 17,67 düşüş) ve TAVHL (yüzde 9,63 düşüş) kayıp yaşayan diğer ağırlıklı hisseler oldu.

YABANCI YATIRIMCILARIN POZİSYON ALDIĞI HİSSELER

Tüpraş yüzde 123,11'lik rekor getirisine rağmen yatırım fonlarında (yüzde 6,47) ve emeklilik fonlarında (yüzde 7,14) sınırlı bir ağırlığa sahipken, yabancı yatırımcıların en yoğun pozisyon aldığı hisse yüzde 55,73’lük yabancı payı ile ASTOR oldu.

Yabancı ilgisinin öne çıktığı diğer bir hisse ise yüzde 49,95 yabancı payına sahip ASELSAN olarak kaydedildi. Bu iki hissede yerli yatırım fonlarının payının yüzde 5-yüzde 6 bandında kalması, yabancı sermaye ile yerli kurumsal fonların stratejik tercihlerindeki farkı ortaya koydu.

FONLARIN FAVORİ HİSSELERİ

Yerli kurumsal yatırımcıların portföy tercihleri ise yabancılardan farklı bir tablo çiziyor:

• Yatırım Fonları: En yüksek yatırım fonu ağırlığı yüzde 18,46 ile Akbank (AKBNK), yüzde 18,44 ile Tofaş (TOASO), yüzde 17,35 ile Yapı Kredi (YKBNK) ve yüzde 17,26 ile İş Bankası (ISCTR) hisselerinde bulunuyor. Ancak yüksek fon payı her zaman yüksek getiri getirmedi; nitekim Akbank’ın yılbaşından bu yana getirisi yüzde 0,03’te kalırken, Yapı Kredi yüzde 3,70 değer kaybetti.

• Emeklilik Fonları: Emeklilik fonlarının en çok tercih ettiği hisse yüzde 28,19 pay oranıyla Emlak Konut GYO (EKGYO) oldu. Onu yüzde 27,77 ile KRDMD, yüzde 22,79 ile GÜBRETAŞ (GUBRF) ve yüzde 20,63 ile TOASO izledi.

• Fiili Dolaşım Farkı: Kardemir D (KRDMD), yüzde 91,81’lik fiili dolaşım oranıyla BIST 30'un en likit hissesi konumundayken; Vakıfbank (VAKBN) yüzde 5,68 ile listenin en alt sırasında yer aldı.

BIST 30’UN YENİ ÜYESİ TRMET NASIL BİR YAPIYLA GELİYOR?

DSTKF'nin yerine BIST 30 endeksine adını yazdıran TRMET, dengeli bir yatırımcı profiliyle endekse giriş yaptı. Yılbaşından bu yana yüzde 25,57 getiri sağlayan TRMET'in mevcut verileri şu şekilde:

• Fiili Dolaşım Oranı: Yüzde 41,06

• Yabancı Yatırımcı Payı: Yüzde 34,57

• Emeklilik Fonları Payı: Yüzde 14,81

• Yatırım Fonları Payı: Yüzde 7,57

BIST 30’da yeni dönem, sadece hisse fiyatlarının yönüyle değil, yabancı ile yerli fonların farklılaşan stratejileri ve hisse bazlı dinamiklerle takip edilmeye devam edecek.

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