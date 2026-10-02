ABD'de tarım dışı istihdam eylül ayında yalnızca 29 bin artış kaydetti. Piyasaların genel beklentisi istihdamın 89 bin seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. Bir önceki ayın verisi ise 133 bin seviyesindeydi.

Açıklanan rakamın beklentilerin belirgin şekilde altında kalması, ABD iş gücü piyasasında soğuma sinyallerini güçlendirerek Fed’in faiz artırım süreçlerine devam etmeyeceği beklentisini artırdı.

ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ

Verinin açıklanmasıyla birlikte güvenli liman altına olan talep anında tırmandı:

• Ons Altın: Kritik veri öncesinde 4.180 dolar seviyelerinde seyreden ons altın, verinin ardından yükselişe geçerek 4.220 dolar seviyesine tırmandı.

• Gram Altın: Yurt içinde veri öncesi 6.600 lira seviyelerinde dengelenen gram altın, ons altındaki sıçramanın etkisiyle yüzde 1 değer kazanarak 6.700 liraya yükseldi.

Piyasa uzmanları, ABD istihdamındaki bu belirgin yavaşlamanın dolar endeksi ve tahvil faizleri üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırabileceğini, bu durumun da altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi desteklemeyi sürdürebileceğini belirtiyor.

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