Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027 Ocak ayında uygulanacak maaş artışını bekliyor. Zam oranının belirlenmesinde temel gösterge olan 6 aylık enflasyon için gözler 5 Ekim’de açıklanacak eylül ayı TÜFE verisine çevrildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranına göre şekillenecek.

Temmuz ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,78, ağustosta ise yüzde 1,84 arttı. Ağustos sonu itibarıyla ikinci yarıdaki birikimli enflasyon farkı yüzde 3,65 oldu.

Eylül ayı TÜFE verisinin 5 Ekim’de açıklanmasıyla birlikte ocak zammı hesabında üçüncü veri de ortaya çıkacak.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans’ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, eylül ayı TÜFE artışının ortalama yüzde 2,18 olması bekleniyor. Ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise ortalama yüzde 29,66 seviyesinde bulunuyor.

Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyonun yüzde 10,11 olması ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 10,11 oranında zam alması gündeme gelecek.

Bu senaryoda 23 bin 552 TL olan mevcut en düşük emekli aylığının 25 bin 933 TL’ye yükselmesi hesaplanıyor.

FARKLI KURUMLARIN ZAM TAHMİNLERİ

Ocak ayı emekli zammına ilişkin hesaplamalarda farklı kurumların yıl sonu enflasyon beklentileri de dikkate alınıyor.

Orta Vadeli Program’da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4, TCMB’nin üçüncü Enflasyon Raporu’nda ise yüzde 28 olarak öngörüldü.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61’e, Finansal Kurumlar Birliği’nin çalışmasında ise yüzde 30,39’a yükseldi.

Bu tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında oluşabileceği hesaplanıyor.

23 BİN 552 TL MAAŞ ALAN EMEKLİNİN YENİ MAAŞI

Tahmin Zam oranı Yeni maaş TCMB %8,70 25.601 TL OVP %9,04 25.681 TL Piyasa %10,06 25.921 TL AA Finans %10,11 25.933 TL FKB/FKE %10,73 26.079 TL

24 BİN TL MAAŞ ALAN EMEKLİ İÇİN SENARYOLAR

Tahmin Yeni maaş TCMB 26.088 TL OVP 26.170 TL Piyasa 26.414 TL AA Finans 26.426 TL FKE 26.575 TL

Söz konusu rakamların mevcut tahminler üzerinden yapılan hesaplamalar olduğu belirtiliyor. Kesin zam oranı, 2026 yılının ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

Kaynak: Sabah Gazetesi