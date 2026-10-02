Goldman Sachs analistlerinin 2 Ekim tarihli değerlendirmesine göre, eylül ayında Türkiye’de para piyasası fonlarından yaşanan 13 milyar dolarlık çıkışın yaklaşık yarısı yurt içinde döviz ve altın mevduatına yöneldi.

Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan analizde, 25 Eylül ile sona eren haftada parite etkisinden arındırılmış bazda döviz mevduatlarının 1,3 milyar dolar arttığı, altın mevduatlarının ise yatay seyrettiği belirtildi.

TL MEVDUATLARDA ARTIŞ

28 Eylül itibarıyla Türk lirası mevduatların da bir önceki haftaya göre 7 milyar dolar arttığı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, fon soruşturmasının başladığı 18 Eylül haftasında para piyasası fonlarının büyüklüğü 2 trilyon 135 milyar liradan 1 trilyon 679 milyar liraya geriledi.

Böylece para piyasası fonlarının büyüklüğü bir haftada 456 milyar lira azaldı.

İKİ HAFTALIK ÇIKIŞ 467,7 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Söz konusu düşüşün büyük bölümünün yatırım fonlarındaki olumsuz gelişmelerden kaynaklandığı, bir bölümünün ise tasfiye kararı alınan fonlarda fon fiyatlarının belirlenememesinden kaynaklanmış olabileceği tahmin edildi.

25 Eylül haftasında da para piyasası fonlarının büyüklüğü düşmeye devam etti. Fon büyüklüğü 1 trilyon 679 milyar liradan 1 trilyon 667 milyar liraya geriledi.

Böylece para piyasası fonlarında iki haftalık toplam çıkış 467 milyar 717 milyon liraya ulaştı.

Kaynak: Bloomberg