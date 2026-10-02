Borsa İstanbul'da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında haklarında kısıtlama kararı bulunan iki hisse senedinde tedbirler bugün itibarıyla sona erdi.

Menkul kıymet tedbir takvimine göre, DSTKF ve PEKGY paylarında uygulanan kısıtlamaların son yürürlük tarihi 1 Ekim 2026 olarak belirlenmişti.

Yeni bir uzatma veya ek tedbir kararının gelmemesiyle birlikte her iki hisse de haftanın son işlem gününe serbest statüde başladı.

Bugün İtibarıyla Sona Eren Tedbirler:

• Destek Finans Faktoring (DSTKF): Açığa satış yasağı ve kredili işlem yasağı kaldırıldı.

• Peker Gayrimenkul YO (PEKGY): Açığa satış yasağı ve kredili işlem yasağı kaldırıldı.

TEDBİRLERİN KALKMASI SATIŞ FIRTINASINI DURDURAMADI

Piyasa katılımcılarının yakından takip ettiği her iki hissede de tedbirlerin kalktığı ilk işlem gününde taban fiyat seviyelerindeki seyir ve yüksek satış baskısı dikkat çekti.

Açığa satış ve kredili işlem kısıtlamalarının sona ermesi normal şartlarda hisse likiditesini artırsa da fon işlemlerine konu olan ve sert dalgalanmalar yaşayan paylarda yatırımcı temkini ön planda kalmaya devam ediyor.

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