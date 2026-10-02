Kurum; yatırım fonları ile yetkili yatırım danışmanlarının dijital varlıkları nasıl saklayacağına, kayıt altına alacağına ve denetleyeceğine ilişkin kapsamlı bir yeni düzenleme taslağını kamuoyuna sundu.

Hazırlanan bu yeni çerçeve, kripto varlıkların muhafazasına dönük yasal altyapıyı netleştirerek kurumsal sermayenin sektöre erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

SAKLAMA STANDARTLARI ŞEFFAFLAŞIYOR, YATIRIM TAVSİYELERİ KOLAYLAŞIYOR

SEC’nin masaya koyduğu teklif, geleneksel finans dünyasının kripto ile entegrasyonunu hızlandıracak üç temel yenilik getiriyor:

• Yetkili Saklayıcı Çerçevesi: Kripto varlık saklama hizmeti (custody) verebilecek kurumların taşıması gereken teknik ve finansal nitelikler net kurallara bağlanıyor.

• Kayıt ve Denetim Zorunluluğu: Yatırım şirketlerinin müşterilerine ait dijital varlıkları saklama koşulları, şeffaf kayıt tutma ve bağımsız denetim esaslarıyla koruma altına alınıyor.

• Danışmanlara Yasal Rahatlık: Netleşen kurallar sayesinde lisanslı yatırım danışmanlarının, kripto varlıklara yönelik danışmanlık hizmeti sunmasının önündeki hukuki engeller kaldırılıyor.

"ABD’Yİ DÜNYA KRİPTO BAŞKENTİ YAPMA HEDEFİNİN BİR PARÇASI"

SEC Başkanı Paul Atkins, yapılan önerinin mevcut regülasyon belirsizliklerini ortadan kaldırarak kurumsal güven inşa edeceğini belirtti. Atkins, teklifi değerlendirirken şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu düzenleme, ABD'yi 'dünyanın kripto başkenti' yapma hedefimiz doğrultusunda atılmış kritik bir adımdır. Blokzincir teknolojisi, geleneksel finansal sistemi modernize etme ve sektörde derin bir dönüşüm sağlama potansiyeline sahiptir."

KRİPTO ANAYASASI'NIN REDDİ VE KRİTİK İSTİFA

Kripto dünyasını yakından ilgilendiren bu hamlenin zamanlaması da oldukça manidar. Sektörde "Clarity Act" olarak bilinen ve kapsamlı bir yasal altyapı sunması beklenen yasa tasarısının geçtiğimiz ay Senato’dan geçememesinin ardından SEC’nin kendi inisiyatifiyle bu adımı atması dikkat çekti.

Öte yandan teklif, kripto dostu yaklaşımlarıyla bilinen ve sektörde "Crypto Mom" olarak anılan SEC Komiseri Hester Peirce’ın görevden ayrılmasının hemen öncesinde açıklandı. Peirce’ın vedasıyla birlikte beş sandalyeli komisyonda, her ikisi de Cumhuriyetçi olan yalnızca iki üye kalacak.

SEC'nin hazırladığı yeni taslak, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 60 gün boyunca kamuoyunun görüşüne açık tutulacak. Alınacak geri bildirimlerin ardından nihai kuralın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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