Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin (BTC), üçüncü çeyreğin sonuna yaklaşılırken tarihi bir performansa hazırlanıyor. Bitcoin, pazar günü yüzde 0,84 yükselişle 84 bin 626,50 dolara ulaşırken temmuz ayından bu yana kaydettiği değer artışı yüzde 43,5'i buldu.

2017'DEN BU YANA EN GÜÇLÜ ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Bitcoin'in mevcut performansını koruması halinde üçüncü çeyrek, 2017'den bu yana en güçlü üçüncü çeyrek olarak kayıtlara geçecek.

Bitcoin, 2017'nin üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 80 değer kazanmıştı. 2026'nın aynı döneminde kaydedilen yüzde 43,5'lik yükseliş ise son 9 yılın en güçlü üçüncü çeyrek performansına işaret ediyor.

Ethereum'daki yükseliş Bitcoin'i de geride bıraktı. Ethereum, üçüncü çeyrekte yüzde 71'e yaklaşan değer artışıyla tarihindeki en güçlü üçüncü çeyrek performansına doğru ilerliyor.

BITCOIN 84 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Bitcoin, cuma günü büyük ölçekli üç aylık opsiyon sözleşmelerinin vade sonunu önemli bir dalgalanma yaşamadan geride bıraktı.

Spot piyasadaki işlem hareketliliğinin artması ve kâr satışlarının sınırlı kalması Bitcoin'in 84 bin dolar civarında tutunmasına destek oldu. Yatırımcıların odağında şimdi 30 Eylül'deki üçüncü çeyrek kapanışı bulunuyor.

SAYLOR'DAN BANKALARA BITCOIN ÇAĞRISI

Kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasındaki rolü tartışılmaya devam ederken Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, ABD bankalarına Bitcoin faaliyetlerini genişletme çağrısında bulundu.

Saylor, bankaların müşterilerine Bitcoin saklama hizmeti sunmasını ve Bitcoin teminatlı kredilerin önünün açılmasını istedi. Ayrıca uluslararası bankacılık standartlarında en riskli kripto varlıklar için uygulanan yüzde 1.250'lik risk ağırlığının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.