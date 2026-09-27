Fonlara yönelik soruşturma ve tasfiye süreci devam ederken, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) verilerindeki hareketler gündeme geldi.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın aktardığı verilere göre, tasfiye kapsamına alınan fonlar arasında yatırımcı sayısı en yüksek 20 fonun 7'sinde 28 Ağustos-17 Eylül döneminde belirgin yatırımcı artışı yaşandı.

TERA FONUNA 107 BİN YENİ YATIRIMCI

En yüksek artışlardan biri Tera Portföy'ün hisse senedi yoğun fonunda gerçekleşti. 28 Ağustos-17 Eylül döneminde fona 107 bin yeni yatırımcı katıldı.

Aynı süreçte fonun portföy büyüklüğü 59 milyar TL'den 127 milyar TL'ye yükseldi. Böylece portföy değerindeki artış yaklaşık 68 milyar TL oldu.

Burada yalnız önemli bir ayrım var: 68 milyar TL'lik portföy değeri artışının tamamını doğrudan 107 bin yeni yatırımcının yatırdığı para olarak yazmak teknik olarak doğru olmayabilir. Portföy değerindeki değişim, yatırımcı giriş-çıkışlarının yanı sıra fondaki varlıkların fiyat değişimlerinden de etkilenebilir. Haberde "68 milyar TL'lik para girişi" yerine "portföy büyüklüğü 68 milyar TL arttı" demek daha güvenli.

Tera Portföy'ün Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fonu'nda da aynı dönemde yatırımcı sayısının 31 bin kişi arttığı belirtildi.

PUSULA FONLARINDA TERSİ YAŞANDI

Tera fonlarındaki yatırımcı artışının aksine Pusula Portföy'ün bazı fonlarında yoğun çıkış görüldü.

28 Ağustos-17 Eylül döneminde Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu'nun yatırımcı sayısı 66 bin kişi azaldı. Pusula Portföy Birinci Değişken Fon'da 22 bin, Para Piyasası Fonu'nda ise 12 bin kişilik düşüş gerçekleşti.

TLY'DE 28,4 MİLYAR TL'LİK HAREKET

Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un (TLY) günlük verilerinde de tasfiye sürecinden önce yüksek tutarlı değişimler görüldü.

Aktarılan hesaplamalara göre 1 Eylül'de fonda yaklaşık 28,4 milyar TL'lik net hareket yaşanırken yatırımcı sayısı aynı gün net 469 kişi azaldı.

Ancak bu iki veri kullanılarak yatırımcı başına çekilen veya yatırılan para miktarını kesin biçimde hesaplamak mümkün değil. Gün içerisinde yeni yatırımcı girişleri, mevcut yatırımcıların ek alımları ve kısmi satışları aynı anda gerçekleşebiliyor.